Nghị viện Florida thông qua dự luật đặt tên ông Trump cho sân bay

Cơ quan lập pháp bang Florida thông qua dự luật đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach thành Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump.

Dự luật được Thượng viện bang Florida thông qua hôm 19/2 với 25 phiếu thuận và 11 phiếu chống, hai ngày sau khi Hạ viện Florida thông qua dự luật với tỷ lệ 81-30.

Thống đốc Florida Ron DeSantis dự kiến ký ban hành luật. Việc đổi tên cũng cần Cục Hàng không Liên bang Mỹ chấp thuận. Nếu được thông qua, luật sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 7.

Máy bay riêng của ông Trump đỗ tại sân bay quốc tế Palm Beach, bang Florida, ngày 1/2. Ảnh: Reuters

Palm Beach là thị trấn nổi tiếng với những bãi cát trải dài và các khu biệt thự xa hoa. Sân bay chỉ cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump vài phút di chuyển. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Florida cho biết họ muốn đổi tên sân bay bởi ông Trump là tổng thống đầu tiên thường trú tại Florida.

"Đây là quê hương của Tổng thống, ông ấy sống cách sân bay 8 km", bà Meg Weinberger, nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Florida, nói.

Ông Trump, người gốc New York, đã chuyển đến Florida năm 2019, và tuyên bố câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach là nơi thường trú.

Tổng thống Trump, ông trùm bất động sản thường gắn tên mình lên các tòa nhà khắp thế giới, luôn tìm cách để lại dấu ấn trên khắp nước Mỹ thông qua chiến dịch xây dựng và quảng bá hình ảnh chưa từng có.

Hồi tháng 12/2025, ban quản trị Trung tâm nghệ thuật Kennedy, khu phức hợp nghệ thuật đồng thời là nơi tưởng niệm cố tổng thống John F. Kennedy ở Washington, đã bỏ phiếu đổi tên cơ sở thành "Trung tâm Trump-Kennedy".

Bộ Tài chính Mỹ xác nhận đã có bản thảo thiết kế đồng xu lưu niệm 1 USD in hình ông Trump, dù pháp luật hiện hành cấm in hình tổng thống còn sống hoặc đang tại nhiệm lên tiền tệ.

Hồng Hạnh (Theo CNN, AFP)