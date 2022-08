Nghỉ việc vì không muốn bào mòn bản thân

Tôi là tác giả bài: "Trầm cảm khi gặp những tổn thương nơi xứ người", thật cảm động khi đọc những lời khuyên của các bạn.

Tôi qua Nhật làm việc, không người thân cũng không bạn bè. Do tư tưởng doanh nghiệp Nhật không thích những người hay nhảy việc, cộng thêm tôi là người nước ngoài, rất khó chuyển việc nên cố gắng và chịu đựng đến khi phát bệnh. Khi đến khoa tâm thần, bác sĩ yêu cầu tôi phải nghỉ việc ngay trước khi mọi chuyện quá tệ, sẽ viết giấy chẩn đoán trầm cảm do bị quấy rối nơi công sở. Sợ bị bắt nạt, tôi xin bác sĩ đừng viết lý do, chỉ ghi tình trạng bệnh. Ngày hôm sau tôi mang giấy đó đến trình bày trước người sếp đã quấy rối mình thì nhận được câu trả lời: "Bệnh tâm lý này do tưởng tượng mà ra, đến bác sĩ thì xin được cái giấy chứ không thử máu gì cả mà nói bệnh, tóm lại chẳng có bệnh gì cả". Tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc hội thoại này.



Ngoài bộ phận nhân sự, tôi còn nói tình trạng bị quấy rối với giám đốc và ông ấy nói cứ kệ đi, thế là xong. Tình trạng càng tệ hơn là sau khi bị nói thế tôi vẫn nhu nhược tiếp tục công việc. Về phần công việc thông dịch, trong hợp đồng lao động không ghi rõ ngôn ngữ nên tiếng Nhật, Anh, Việt đôi khi cả tiếng Trung Quốc tôi cũng phải dịch. Kể cả kế toán vì ngoài khả năng và đã từ chối nhưng do không có ai làm và giám đốc không muốn tốn phí thuê ngoài nên tôi phải làm. Ngẫm lại tình trạng hiện tại, cũng ít nhiều do tôi mà ra.

>> Muốn nghỉ việc nhưng không dám

Sau khi đọc các bình luận, tôi tâm sự với chồng, cả hai vừa kết hôn vào đầu năm và chưa có con, anh là người bản xứ. Nghe xong anh bảo hãy nghỉ việc, anh đủ khả năng lo cho cả hai, nếu cần sẽ đến ba mặt một lời với sếp. Sau khi thảo luận, chúng tôi đưa ra quyết định tôi sẽ về Việt Nam nghỉ ngơi một tháng, song song đó tiếp tục việc học bằng kế toán Boki chuẩn bị cho kỳ thi tháng sáu năm sau. Khi quay lại Nhật cho đến kỳ thi sẽ xin trợ cấp thất nghiệp, đồng thời tìm việc bán thời gian ở những văn phòng thuế hoặc kiểm toán để đảm bảo việc học. Sau khi có việc sẽ vừa làm vừa học lên bằng kiểm toán viên USCPA, cố gắng trau dồi kỹ năng mềm để ứng xử với những tình huống nếu xảy ra như đã gặp phải.

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc với lý do không đủ sức khỏe để tiếp tục, giám đốc đã nói việc nghỉ đột xuất mà không bàn với ai là không thể chấp nhận, rồi bảo tôi không nỗ lực để chữa trị bệnh cho bản thân mà chỉ biết dựa vào thuốc. Tôi lớn tiếng nói lại vì đã báo cáo tình trạng này nhưng không ai giải quyết, nếu cần tôi sẽ đưa băng ghi âm. Lâu lắm rồi tôi quên mất cảm giác tức giận là gì. Tôi không muốn vì nơi tồi tệ này mà phải bào mòn bản thân thêm nữa. Sau bài học này tôi sẽ thật cẩn thận trong việc lựa chọn nơi làm việc tiếp theo. Tôi rất cảm động khi đọc tất cả bình luận của mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.

