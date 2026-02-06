Nghỉ việc để tránh xung đột với Gen Z

MỹMệt mỏi vì xung đột văn hóa, 20% lao động lớn tuổi muốn nghỉ hưu sớm, số khác thà làm việc với AI còn hơn đối mặt đồng nghiệp Gen Z.

Bob Thompson, 58 tuổi, quản lý bán hàng cấp cao với 30 năm kinh nghiệm, luôn tin vào những cuộc gặp mặt trực tiếp, những bữa tối thân mật để chốt hợp đồng. Với ông, email hay tin nhắn là thứ giao tiếp lạnh lùng.

Nhưng Alex Rivera, nhân viên 25 tuổi trong đội của Bob, lại nghĩ khác. Chàng trai Gen Z này ưu tiên nhắn tin qua LinkedIn, dùng AI để phân tích dữ liệu và gửi lịch hẹn online.

Mâu thuẫn bùng nổ khi cả hai cùng tiếp cận một khách hàng lớn - một CEO trẻ tuổi. Trong khi Bob yêu cầu gọi điện để "xây dựng quan hệ", Alex lại chọn gửi tin nhắn. Kết quả, khách hàng đồng ý họp online chỉ sau vài phút nhận tin. Bob tức giận, cho rằng cấp dưới lạm dụng công nghệ làm hỏng quy tắc nghề nghiệp, còn Alex ngán ngẩm sự bảo thủ của sếp.

"Họ thiếu tinh thần làm việc và quá coi trọng cân bằng cuộc sống", Bob nhận xét về thế hệ trẻ.

Câu chuyện của Bob và Alex là ví dụ điển hình cho "cuộc chiến" đang diễn ra tại nhiều văn phòng ở Mỹ. Khảo sát mới đây của Workplace Intelligence cho thấy sự đối đầu căng thẳng đến mức 25% lao động thế hệ Baby Boomer (sinh năm 1946-1964) thừa nhận thà làm việc với trí tuệ nhân tạo (AI) còn hơn với nhân viên Gen Z. Thậm chí, gần 20% dự định nghỉ hưu sớm để thoát khỏi sự mệt mỏi này.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở khác biệt tư duy. Trong khi 60% người lớn tuổi cho rằng giới trẻ phụ thuộc quá mức vào công cụ số, làm suy yếu kết nối giữa người với người; thì 64% Gen Z lại xem sự dè dặt công nghệ của thế hệ trước là rào cản kìm hãm sự đổi mới.

Ngay cả các quản lý thuộc thế hệ Millennials (sinh năm 1981-1996) cũng thừa nhận việc dung hòa hai thế hệ này là bài toán nan giải. Xung đột nảy sinh từ những thứ nhỏ nhất: cách phản hồi email, kỳ vọng về giờ giấc hay thái độ khi được hướng dẫn.

"Đây không chỉ là chuyện cá nhân, mà là dấu hiệu cho thấy mô hình quản trị cũ đang lỗi thời", Steve Cox, CEO của Clari and Salesloft, đơn vị thực hiện khảo sát, nhận định.

Cái giá của sự bất đồng này không rẻ. Báo cáo chỉ ra mỗi nhân viên mất trung bình hơn 5 giờ làm việc hiệu quả mỗi tuần chỉ để giải quyết hoặc chịu đựng xung đột thế hệ. Ước tính, sự lãng phí này khiến các doanh nghiệp Mỹ thiệt hại khoảng 56 tỷ USD năng suất mỗi năm.

Theo ông Cox, việc người già nghỉ hưu sớm hay người trẻ bỏ việc đều là "thất bại kép". Doanh nghiệp vừa mất đi kho tàng kinh nghiệm sống của người đi trước, vừa tốn hàng chục nghìn USD để tuyển dụng và đào tạo lại người mới.

Giải pháp được các chuyên gia đề xuất là mô hình "đào tạo hai chiều". Gen Z sẽ là người hướng dẫn thế hệ trước tiếp cận AI, công nghệ mới. Ngược lại, Baby Boomer truyền đạt kỹ năng mềm, nghệ thuật đắc nhân tâm và xử lý khủng hoảng - những thứ AI chưa thể thay thế.

