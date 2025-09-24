Công ty gắn bó 14 năm giam lương và bảo hiểm khi tôi xin nghỉ

Người ta hay nói rời bỏ một người sếp tồi chứ không phải rời công ty, còn tôi chọn rời cả hai.

Tôi 36 mùa xuân, đây là lần thất nghiệp sau 14 năm gắn bó ở công ty. Tôi làm quần quật, tăng ca theo yêu cầu không ngừng nghỉ, khi tăng ca tôi phải đón con vào ở lại cùng mình vì chồng đi làm ngược hướng với tôi nên thôi mẹ con dắt nhau vào làm xong việc mới về. Có khi về tới nhà, con mệt rã rời. Thương vô cùng nhưng cả nhà đang áp lực nợ mua nhà nên cùng nhau cố gắng. Bây giờ khi đã hết nợ, nhìn lại hành trình và cách công ty đối xử với mình, tôi chọn rời bỏ. Người ta hay nói rời bỏ một người sếp tồi chứ không phải rời công ty, còn tôi chọn rời cả hai.

Khi bạn không còn được công nhận, rời đi cũng là giải thoát cho cả hai. Nhưng không, khi tôi rời đi rồi, công ty vẫn chưa cho tôi giải thoát, vẫn còn ám ảnh đến nỗi tôi mất ngủ và rối loạn cảm xúc. Cụ thể, tôi đã làm đơn nghỉ theo quy định là 45 ngày. Trong 45 ngày đó, công ty tuyển người vào nhận việc nhưng họ thấy môi trường (con người) độc hại quá nên họ chạy. Tới gần ngày nghỉ vẫn không có người nhận bàn giao, tôi đã tổng hợp file, hồ sơ đầy đủ giao cho sếp quản lý trực tiếp nhưng hắn không chịu ký, kêu cứ gửi về nhân sự, không ai nhận bàn giao không được nghỉ. Tôi thấy hài hước quá, bảo tới ngày tôi hoàn thiện thủ tục và nghỉ, còn có người nhận hay không đó là việc của công ty chứ không phải việc của tôi.

Tôi đã ra đi đầy mạnh mẽ như thế. Nhưng họ vẫn không để tôi yên, bảo hồ sơ bàn giao tôi không có người ký nhận nên tôi sẽ bị giam lương và bảo hiểm. Tôi lại như rơi xuống vực, hỏi lại nhân sự thì bảo gặp trực tiếp sếp mà hỏi, tôi hỏi hắn thì hắn bảo tôi làm việc với nhân sự chứ đừng hỏi hắn. Vậy cuối cùng tôi hỏi ai? Lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Tôi đang hoang mang, mất ngủ, dù rằng muốn nghỉ việc để giảm stress và muốn được nghỉ ngơi bên gia đình một thời gian nhưng tôi lại đang bế tắc. Tôi bế tắc vì tình nghĩa gần 15 năm mà sau khi nghỉ lại ép tôi như vậy. Ai đã có chút kinh nghiệm, xin chia sẻ chút cho tôi. Lương thì thôi coi như mất cũng được, nhưng còn bảo hiểm của tôi thì phải làm sao đây?

Trang Anh