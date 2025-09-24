Có nên từ bỏ công việc nhà nước lương 12 triệu đồng mỗi tháng?

Nếu từ bỏ, tôi cũng rất tiếc vì làm trong môi trường này, tôi có nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp...

Tôi là công chức của một cơ quan nhà nước, làm gần được 15 năm trong ngành, mức lương tầm 12 triệu đồng một tháng. So với mặt bằng, công việc của tôi hiện tại khá ổn. Tuy nhiên càng đi làm, tôi lại càng cảm thấy áp lực vì nhiều vấn đề như khối lượng công việc lớn, áp lực từ lãnh đạo, nhất là sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, công việc ngày một nhiều hơn. Thường trong tuần làm không hết, tôi làm thêm cả cuối tuần mới xong. Cứ ngày qua ngày như vậy, đôi lúc tôi thấy mệt mỏi vô cùng, nhiều lúc băn khoăn mình cứ làm mãi thế này bao giờ mới đến tuổi về hưu.

Đôi khi tôi muốn từ bỏ công việc này, nhưng nếu từ bỏ, tôi cũng rất tiếc vì làm trong môi trường này, tôi có nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp... Tôi còn có thêm nguồn thu nhập từ kinh doanh ngoài, mọi việc kinh doanh tôi chỉ điều hành chứ không làm trực tiếp, mức thu nhập gấp đôi lương hiện tại của tôi. Nếu bỏ việc, tôi vẫn có nguồn thu nhập từ đó. Tuy nhiên để từ bỏ công việc hiện tại, tôi vô cùng đắn đo, vì nếu bỏ công việc này, tôi mất mát nhiều thứ. Mọi người có kinh nghiệm xin cho tôi lời khuyên.

