Nghi vấn phạm luật ở vòng đầu Masters 2023

MỹMajor trên sân Augusta National par72 ghi nhận hai nghi vấn phạm luật ngay vòng mở màn hôm 6/4, gồm di dời bóng và tư vấn loại gậy cho đấu thủ cùng nhóm.

Nghi vấn đầu liên quan golfer Mỹ Collin Morikawa, xảy ra tại hố 6 par3 khi anh chuẩn bị tìm birdie trong cú gạt cách cờ 11,2 mét. Nhưng Morikawa bỗng dừng lại, ngay lúc sắp ra tay và rời vị trí.

Nghi vấn mắc lỗi của Collin Morikawa Nghi vấn mắc lỗi của Morikawa.

Liền đó, góc quay cận cảnh cho thấy Morikawa dời bóng lên trước đồng xu đánh dấu hơn nửa ngón trỏ. Sau khi đặt bóng ở vị trí mới, gần lỗ hơn, anh tiếp tục dời đồng xu lên sát nó rồi nhấc bóng lên và đặt lại.

Diễn biến đó xuất hiện trên Twitter, khiến cộng đồng golf bàn tán. Nhiều người liền vội quy chụp Morikawa gian lận.

Tuy nhiên, chuyên gia viết golf kì cựu Dan Rapaport đã tìm hiểu và đính chính rằng, Morikawa làm như vậy vì phát hiện bóng, do nằm trên mảng dốc, đã đột nhiên dịch chuyển dù anh chưa hề tác động. Theo Golf Digest, Morikawa thao tác đúng điều 13.1d trong luật golf nhằm trả bóng về vị trí ban đầu. Và như thế, khi xem qua Twitter, nhiều khán giả đã hiểu sai do không rõ nội tình.

Tại Masters 2022, Morikawa cán đích thứ năm. Xong vòng 1 năm nay, anh đứng T13 với điểm -3. Sau khi Morikawa được "giải oan" hố 6, đến lượt tổ trọng tài giải quyết thắc mắc luật đối với nhóm Brooks Koepka – Gary Woodland tại hố 15.

Theo điều 10.2a, golfer không được nhờ tư vấn hoặc đưa lời khuyên chuyên môn đối với đấu thủ cùng nhóm. Nghi vấn vi phạm quy định này đã dấy lên khi caddie Ricky Elliott ra khẩu hình "five" như ngầm báo cho caddie phe Woodland rằng "thân chủ Koepka vừa dùng gậy sắt số 5 cho cú thứ hai". Khi ấy Woodland chưa đánh.

Nghi vấn Koepka phạm luật Nghi vấn Koepka phạm quy.

Sau khi xong vòng, tổ trọng tài đã triệu tập nhóm Koepka để xác minh. Cuối cùng, Ban tổ chức thông báo kết thúc sự vụ và không ai bị phạt vì tất cả đều cam đoan không hề trao đổi thông tin chuyên môn.

Khi báo giới đề cập nghi vấn ở hố 15, Koepka nói: "Gary hỏi tôi loại gậy vừa dùng khi chúng tôi đã xong cú thứ hai. Tôi chỉ có thể cung cấp cho các anh thông tin như thế".

Nếu tổ trọng tài kết luận caddie hai bên "giao lưu" chuyên môn với nhau, Koepka và Woodland sẽ nhận đồng mức phạt hai gậy, tính vào điểm hố phạm luật.

Koepka (phải) và caddie Ricky Elliott ở vòng đầu The Masters 2022. Ảnh: Twitter / Brooks Koepka

Kết thúc vòng 1, Koepka đứng T1 (điểm -7) còn Woodland ở T6 (-4). Vòng 2 bắt đầu từ tối 7/4 theo giờ Hà Nội rồi bị hoãn vì thời tiết xấu. Tuy nhiên, Koepka, Woodland và Morikawa đều xong trận. Koepka hiện độc chiếm đỉnh bảng với điểm -12, Woodland đứng T10 (-4), Morikawa lên T4 (-6).

Morikawa năm nay 26 tuổi, mới qua bốn năm chuyên nghiệp nhưng đã đoạt năm cup trên PGA Tour, tính cả hai major - PGA Championship 2020 và The Open 2021.

Woodland 38 tuổi còn gắn bó với PGA Tour, ẵm mới bốn cup, tính cả major US Open 2019. Còn Koepka 32 tuổi, đang bị PGA Tour cấm cửa do về LIV Golf League do Saudi tài trợ từ mùa khai trương 2022. Anh vẫn được dự Masters 2023 nhờ vô địch các giải đồng đẳng trong năm năm gần đây. Vả lại, sự kiện này ngoài tầm kiểm soát hoặc chi phối của tổ chức chủ quản đấu trường golf hạng nhất Mỹ.

Hồi còn đấu trên hệ thống này, Koepka là ngôi sao hạng A, thể hiện qua tám cup trong đó phân nửa đến từ major – US Open 2017-2018, PGA Championship 2018-2019 và 47 tuần gộp ở ngôi đầu bảng golf nam chuyên nghiệp thế giới.

Quốc Huy