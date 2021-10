Nghi vấn lọt tội phạm vụ án 'muốn điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi'

An GiangTòa cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, yêu cầu điều tra bổ sung nhóm bị cáo đã lừa lấy 10 tỷ với lời hứa "nhờ người điều chuyển" Giám đốc Công an đi nơi khác.

Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TP HCM), Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ở TP Đà Nẵng) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ Hà Nội) bị TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 28/10. Họ bị cáo buộc là đã nhận lời Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh) để "lo" điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh) đi nơi khác, chiếm đoạt 10 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Công ty của Mãnh chuyên sản xuất kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy giả nhiều chủng loại. Nhận thấy đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang (mới về nhận nhiệm vụ) chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên Mãnh tìm người có thể tác động điều chuyển ông Nơi đi nơi khác.

Cuối năm 2020, Mãnh nhờ ông Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) tìm người tác động lo vụ việc. Cảnh sau đó giới thiệu Mãnh gặp Trọng đặt vấn đề với giá 20 tỷ đồng.

Trọng biết không thực hiện được nên nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng (7 tỷ còn lại dự định chia cho ông Cảnh nhưng chưa nói). Bà này đồng ý, thoả thuận sẽ chi 10,5 tỷ đồng cho người lo được việc, còn lại 2,5 tỷ cả hai chia nhau.

Nhận lời Trọng, nhưng Tâm biết không làm được việc nên nhờ Quý đứng ra "lo" với giá 10 tỷ đồng. Quý biết việc này ngoài khả năng nhưng vẫn nhận lời, kêu Tâm chuyển trước 5 tỷ đồng vào tài khoản của mình với ý định một thời gian sẽ báo không thực hiện được, sau đó yêu cầu bà này "cho một ít" mới trả lại tiền.

Để Mãnh tin tưởng giao tiền, Quý, Trọng, Tâm tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với cán bộ cấp cao ở trung ương có thể lo điều chuyển đại tá Nơi. Ngày 17/1, Cảnh, Trọng từ Đà Nẵng, còn Tâm (từ Hà Nội) bay vào Cần Thơ rồi cùng nhau đến TP Châu Đốc gặp Mãnh thỏa thuận chuyển trước 10 tỷ đồng làm chi phí. Số còn lại sẽ nhận đủ khi lo xong việc.

Bị hại Mãnh (bìa phải) và các bị cáo tại phiên toà ngày 28/10. Ảnh: An Phú

Kết quả điều tra xác định, ngày 20/1, Mãnh và Trọng đến ngân hàng chuyển 10 tỷ vào tài khoản của Tâm. Nhận được tiền, Tâm báo cho Quý biết. Lúc này, anh ta đang trên đường đến Châu Đốc.

Khi đi ngang công ty của Mãnh, Quý thấy một ôtô biển xanh, nghi sự việc bị phát hiện nên nói cho đồng phạm biết, bàn bạc sẽ yêu cầu Mãnh chi 4-5 tỷ đồng cho công an để không ai bị xử lý hình sự, còn lại sẽ hoàn trả.

Mãnh tin là thật và sợ mất tiền nên thương lượng xin lại 7,7 tỷ thì được đồng ý. Còn 2,3 tỷ đồng Quý, Trọng, Tâm thoả thuận chia nhau; trong đó Quý hưởng 2 tỷ đồng.

Quý nhờ bạn mở tài khoản ngân hàng để gửi số tiền chiếm đoạt được, cho người này 400 triệu đồng. Khi biết tiền Quý gửi là do phạm tội mà có, người này đã rút hết số còn lại nộp cho công an.

Đến đầu tháng 3, Mãnh bị Công an tỉnh An Giang bắt về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả. Lúc này Mãnh biết mình bị lừa nên làm đơn tố giác Quý và đồng phạm.

Quý, Trọng, Tâm sau đó đến Công an tỉnh An Giang đầu thú. Cả ba bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Quý bị xử lý thêm tội Rửa tiền.

Quá trình điều tra, Công an An Giang và VKS cùng quan điểm cho rằng, ông Cảnh có hành vi giới thiệu Trọng cho Mãnh nhưng "không bàn bạc, cấu kết" với các bị cáo để chiếm đoạt tiền của Mãnh. Do đó, cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự ông Cảnh.

Trả lời thẩm vấn tại toà, Mãnh khai ý định điều chuyển giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác do đại tá Nơi luôn tập trung trấn áp tội phạm, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình và đối tác. Mãnh sau đó liên hệ với Cảnh - người ông ta quen qua những lần tham quan du lịch ở Núi Sam (TP Châu Đốc) - đặt vấn đề nhờ lo giúp.

"Ông Cảnh nói có quen với một số người ở Bộ Công an nên nhờ sẽ luân chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Sau đó ông Cảnh ra giá là 20 tỷ đồng, bị cáo đồng ý", Mãnh khai.

Trả lời câu hỏi vì sao ông Cảnh không lo được mà chuyển việc này qua cho Trọng và đồng phạm, Mãnh nói không biết, vì tin tưởng có sự tham gia của ông này nên mới biết Trọng, Tâm rồi chuyển tiền.

Mãnh cũng cho biết đã thoả thuận với ông Cảnh chuyển trước cho các bị cáo 10 tỷ, trong 7-10 ngày có kết quả sẽ chuyển 10 tỷ đồng còn lại. Việc gặp các bị cáo là do Cảnh sắp xếp.

Về nguyên nhân tố cáo nhóm này, Mãnh khai, ban đầu tưởng việc lo liệu bị bại lộ là thật, nhưng sau đó được công an cho biết bị lừa nên làm đơn tố cáo. "Sáng chuyển tiền xong thì chiều tôi nhận được tin là sự việc bại lộ. Thấy sắc mặt của Quý xanh lè nên tôi tin", Mãnh nói.

Được triệu tập đến tòa với vai trò người có quyền và nghĩa vụ liên quan, ông Cảnh khai, bản thân không thể làm được việc chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh, do đó giới thiệu Trọng. Ông này cũng thừa nhận có "tiếp tay" cho Mãnh khi bị HĐXX truy vấn việc biết Mãnh đang thực hiện hành vi "hối lộ" nhưng vẫn giúp sức.

Theo chủ tọa, ông Cảnh là "đầu dây mối nhợ" trong vụ việc. Ông này biết rất rành mạch về quy trình công tác cán bộ, biết khả năng của mình không làm được nên tìm Trọng để giới thiệu cho Mãnh. Để tạo niềm tin cho Mãnh, ông Cảnh đã cùng với các bị cáo đến TP Châu Đốc gặp Mãnh và biết việc chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo Tâm cũng xuất phát từ việc yêu cầu, quen biết của ông Cảnh.

Lúc này, ông Cảnh thừa nhận mình là người "làm mai làm mối".

Sau một ngày làm việc, HĐXX quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ cho VKS để điều tra, làm rõ vai trò của ông Cảnh. Theo toà, ông Cảnh là người đầu tiên Mãnh đặt vấn đề nhờ "chạy" điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng. Cảnh cũng là người giới thiệu Mãnh với Trọng để lo việc.

Đồng thời, tòa cũng yêu cầu làm rõ việc "có hay không những người khác hùn tiền lại cho Mãnh đứng ra lo việc điều chuyển đại tá Nơi".

Cửu Long