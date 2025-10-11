Nghi vấn kết quả Nobel Hòa bình rò rỉ trên sàn cá cược

Cơ quan giám sát Nobel Hòa Bình điều tra nghi vấn kết quả bị rò rỉ, sau khi lượng đặt cược cho người nhận giải tăng vọt trước công bố.

Dữ liệu trên sàn cá cược trực tuyến quốc tế Polymarket cho thấy tỷ lệ đặt cược cho nhà hoạt động đối lập Venezuela Maria Corina Machado bất ngờ tăng mạnh vào đêm 9/10, vài tiếng trước khi Ủy ban Nobel Na Uy công bố giải thưởng Nobel Hòa bình.

Trước đó, các dự đoán phần lớn nghiêng về Yulia Navalnaya, vợ góa của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny, và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, chỉ trong hai giờ sau nửa đêm, xác suất thắng của bà Machado tăng vọt từ 3,75% lên hơn 72%.

Biến động bất thường trên thị trường cá cược được phát hiện bởi hai tờ báo Na Uy Aftenposten và Finansavisen. Truyền thông Na Uy cũng ghi nhận một người chơi thắng hơn 65.000 USD sau khi đặt cược cho Machado. Một tài khoản khác chỉ được lập đúng ngày đặt cược 10/10 cũng thắng lớn.

"Có vẻ chúng tôi đã trở thành con mồi của một tội phạm nào đó muốn kiếm tiền dựa trên thông tin nội bộ", lãnh đạo Viện Nobel Kristian Berg Harpviken bình luận.

Mô hình huy chương Nobel Hòa bình trưng bày tại Viện Nobel Na Uy, Oslo tháng 9/2024. Ảnh: AFP

Polymarket thường tổ chức cá cược đối với hàng loạt cuộc bầu cử và sự kiện chính trị, đặc biệt tại Mỹ. Việc các nhà đầu cơ sử dụng tin đồn hoặc thông tin chưa công bố để đặt cược không phải hiếm, song đây là lần đầu tiên một giải thưởng danh giá như Nobel Hòa bình bị nghi ngờ rò rỉ kết quả.

Khoảng 10h50 sáng 10/10, Ủy ban Nobel thông báo trao giải Nobel Hòa bình 2025 cho bà Machado vì "hoạt động thúc đẩy dân chủ". Đây là lần đầu tiên một công dân Venezuela nhận giải thưởng này.

Chủ tịch Ủy ban Nobel, ông Jorgen Watne Frydnes, khẳng định quy trình lựa chọn người thắng giải "luôn được bảo mật nghiêm ngặt trong suốt nửa thế kỷ qua". Tuy nhiên, ông thừa nhận giới chức Na Uy cần xem xét kỹ những giao dịch cá cược bất thường lần này.

Giới chức Na Uy cho biết cuộc điều tra có thể kéo dài nhiều tuần nhằm xác định liệu có cá nhân hoặc tổ chức nào trong nội bộ Ủy ban Nobel liên quan hay không.

