Nghi vấn gián điệp chỉ điểm cho Nga tập kích lễ trao thưởng của Ukraine

Một binh sĩ Ukraine nhận định Nga đánh trúng lễ trao huân chương của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35 nhờ có gián điệp trong đơn vị.

"Trời khi đó có nhiều mây, máy bay không người lái (UAV) đối phương không xuất hiện. Nhiều khả năng ai đó đã thông báo cho họ về nơi tổ chức lễ trao huân chương. Nga biết cả hai địa điểm mà chúng tôi tập kết và phóng tên lửa chỉ 15 phút sau khi sự kiện bắt đầu", tờ Hromadske dẫn lời một binh sĩ giấu tên thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35 Ukraine cho biết hôm 5/11.

Lễ trao huân chương được tổ chức tại hai địa điểm ở tỉnh Dnipropetrovsk, nhân dịp thành lập tiểu đoàn trực thuộc Lữ đoàn 35. Báo động không kích tại khu vực đã vang lên trước khi buổi lễ bắt đầu. "Tôi cùng một số đồng đội đến vị trí quy định trong rừng, những người khác tới địa điểm gần một cửa hàng. Tổng cộng khoảng 200 người đã tới hai điểm tập kết", người này nói.

Vị trí tỉnh Dnipropetrovsk. Đồ họa: RYV

Binh sĩ này cùng đồng đội được lệnh đứng chờ cách một ngọn đuốc khoảng 100 m, một tên lửa Iskander-M của Nga lao tới vị trí này không lâu sau đó. "Một tiếng nổ vang lên, nhiều người trúng mảnh đạn. Ít nhất ba người thiệt mạng tại chỗ. Nếu chúng tôi đứng gần ngọn đuốc vào lúc đó, có lẽ tất cả đã chết", binh sĩ Ukraine kể lại.

Các quân nhân sống sót bắt đầu lên xe để sơ tán, nhưng nhanh chóng trở thành mục tiêu của UAV tự sát Geran-2. Sau khi ra khỏi rừng, họ nhìn thấy đám cháy trong khu dân cư gần đó. "Một người nhắn tin vào nhóm rằng hãy gọi xe cứu thương tới làng, có người bị thương. Người này sau đó chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng", nguồn tin giấu tên cho hay.

"Đội quân y thông báo 8 người chết trong trận tập kích, 40 người bị thương, 6 người còn mất tích. Tất cả đều là quân nhân. Không ai thông báo cho gia đình các nạn nhân, họ hoàn toàn không biết gì. Đây là hành động tắc trách của giới chỉ huy. Lúc đó đã có báo động, đáng lẽ mọi người trong bán kính 10 km phải rời đi", binh sĩ Ukraine nói.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Cuộc phỏng vấn được công bố vài ngày sau khi Dmitry Sviatnenko, phóng viên thuộc chương trình tin tức TSN của Ukraine, cho biết quân đội Nga đã tập kích tên lửa đạn đạo nhằm vào lễ trao huân chương của Lữ đoàn 35, khiến em trai ông và nhiều đồng đội thiệt mạng.

"Họ không thiệt mạng trên chiến trường, mà lại chết ở sâu trong hậu phương. Những binh sĩ xuất sắc nhất của Lữ đoàn 35 được lệnh đến thao trường để nhận huân chương. Họ tập kết tại nơi trống trải theo lệnh, rồi tên lửa bay tới. Hành động cẩu thả và tắc trách đã tái diễn", Sviatnenko nói.

Một nguồn tin thêm rằng tên lửa Iskander-M Nga còn đánh trúng một trạm xăng ở tỉnh Dnipropetrovsk, khi xe buýt chở binh sĩ Ukraine tới thao trường huấn luyện đang dừng đỗ tại địa điểm này.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M rời bệ phóng tại thao trường ở tỉnh Orenburg tháng 10/2020. Ảnh: BQP Nga

Quân đoàn Thủy quân Lục chiến số 30 Ukraine, đơn vị phụ trách Lữ đoàn 35, sau đó xác nhận Nga hôm 1/11 tập kích hiệp đồng bằng tên lửa và UAV nhằm vào khu dân cư ở quận Samariv thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, song không nêu chi tiết về thương vong.

Nhóm tác chiến - chiến lược Đông của Ukraine cũng thông báo Nga đã tập kích những khu dân cư ở tỉnh Dnipropetrovsk, khiến "một số binh sĩ thiệt mạng và bị thương", song không nêu chi tiết thiệt hại.

Nga nhiều lần tấn công thao trường, điểm tập kết quân và sự kiện trao thưởng của quân đội Ukraine, khiến nhiều binh sĩ đối phương thiệt mạng. Điều này khiến tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 7 ra lệnh cấm tập trung số đông binh sĩ và khí tài ở các thao trường, đồng thời triển khai các biện pháp đối phó.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở huấn luyện Ukraine những tháng qua vẫn chịu thiệt hại vì bị Nga tập kích.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Hromadske)