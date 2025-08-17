Nghi vấn cảnh sát gây tai nạn giao thông nhưng đổ lỗi cho người dân

MỹĐâm vào một ôtô khác khi đang làm nhiệm vụ, sĩ quan cảnh sát nói tài xế kia vượt ẩu, nhưng bên điều tra nói ngược lại.

Ngày 16/7, cảnh sát Jeremy Harris thuộc Sở cảnh sát Columbus đáp lại lời kêu cứu liên quan đến một vụ bắt giữ. Anh này nhảy lên một chiếc SUV, bật đèn và còi rồi phóng đi.

Chiếc SUV của Harris sau đó đã đâm vào một xe khác tại ngã tư. Harris và tài xế kia, Devion Bankhead, được đưa đến bệnh viện địa phương. Harris không bị thương nặng. Trên xe của Bankhead có 5 người: Bankhead, hai người lớn khác, một thiếu niên 15 tuổi và một trẻ em 4 tuổi. Bankhead bị thương nặng ở đầu và một hành khách khác phải nhập viện.

Cảnh sát bị điều tra vì nghi vấn đổ lỗi cho người dân Video tai nạn xảy ra do camera gắn trên người Jeremy Harris ghi lại. Video: Dispatch

Sở Cảnh sát Columbus chuyển cuộc điều tra cho Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Lowndes, nơi đã biên soạn một báo cáo điều tra dài 365 trang.

Trong báo cáo, Harris nói với các nhà điều tra rằng Bankhead đã vượt lên trước xe tuần tra và do đó đổ lỗi cho Bankhead về vụ tai nạn. Các nhân chứng ban đầu cũng nói với các nhà điều tra rằng Bankhead đã không nhường đường.

Tuy nhiên, sau đó, các nhà điều tra xác định Harris là người có lỗi. Họ tuyên bố Harris đã lái xe với tốc độ lên tới 124 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ 48 km/h thì mất lái.

Báo cáo tai nạn và tường thuật của cảnh sát cho biết xe tuần tra của Harris đã rời khỏi làn đường và đâm vào xe kia. Các nhà điều tra nói Harris đã gây ra vụ tai nạn vì lái xe quá nhanh, và thậm chí anh này không thắt dây an toàn khi xảy ra va chạm.

Hiện trường tai nạn hôm 16/7, với chiếc xe cảnh sát lật ngửa giữa đường, trong khi xe của tài xế khác nằm trên lề đường, cạnh một cột điện bị đâm nghiêng. Ảnh: WCBI

Harris đáng lẽ phải được xét nghiệm ma túy tại bệnh viện, nhưng báo cáo của văn phòng cảnh sát trưởng cho biết Sở Cảnh sát Columbus đã hủy bỏ việc xét nghiệm và thông báo với nhân viên bệnh viện rằng cảnh sát sẽ thực hiện xét nghiệm tại nhà tù, thay vì tại phòng cấp cứu.

Theo đại diện chính quyền thành phố Columbus, nhân viên phòng cấp cứu, người vẫn thường xuyên lấy mẫu nước tiểu để xét nghiệm, đã qua đời, và các nhân viên không biết phải làm gì.

Theo WTVA 9 News, Harris từng bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu và chạy quá tốc độ trong một cuộc điều tra của cảnh sát tuần tra đường cao tốc Mississippi vào tháng 6/2024. Bản án của Harris trong vụ án này không được xét xử, nghĩa là không có bản án nào được tuyên.

Vụ việc lần này vẫn trong quá trình xét xử. Ngay sau vụ tai nạn, cảnh sát cáo buộc Bankhead không có bằng lái xe và bảo hiểm.

Mỹ Anh