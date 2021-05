Nghi vấn 106 tỷ đồng bảo kê M88 bị chuyển ra nước ngoài

TP HCMNguyễn Minh Đạt, cầm đầu đường dây đánh bạc M88 khai đã chuyển hơn 140 tỷ đồng cho cảnh sát để được bảo kê, song khoảng 106 tỷ đã bị chuyển ra nước ngoài.

Thông tin được nêu trong cáo trạng truy tố 2 cựu cán bộ Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) là Trần Xuân Linh, 42 tuổi và Trần Quang Việt, 36 tuổi về tội Môi giới hối lộ. Số tiền phạm tội là 38 tỷ đồng. Vụ án sắp được TAND TP HCM đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt, 36 tuổi, móc nối với hai người đàn ông Đài Loan là A Phong, A Kiệt để điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng cá độ M88gin.com (M88) - máy chủ đặt ở nước ngoài. Đạt có nhiệm vụ mở tài khoản ngân hàng làm tài khoản đại diện của M88 để nhận tiền từ người chơi chuyển vào, hưởng hoa hồng 0,4 -0,7%.

Muốn M88 không bị đánh sập, năm 2014, A Phong và A Kiệt đề nghị Đạt kiếm người của cơ quan chức năng Việt Nam có thể giúp những tài khoản đại diện trang này không bị phong tỏa, hoặc nếu phong tỏa thì báo để họ rút tiền trước. Chi phí cho việc bảo kê này là 60.000 USD mỗi tháng. Đạt sau đó tìm Trần Xuân Linh đặt vấn đề.

Nguyễn Minh Đạt lúc bị công an triệt phát năm 2018. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định, Linh đã nói chuyện này với Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (sau này là Cục phó) và được nhận lời.

Từ năm 2014 đến 2018, hoạt động đánh bạc trên trang M88 diễn ra bình thường. Đường dây này hoạt động tại TP HCM và một số tỉnh lân cận, thu hút hàng nghìn con bạc với số tiền cá độ lên đến 2.000 tỷ đồng. Đến tháng 7/2018, đường dây đánh bạc mới bị Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) triệt phá.

Nguyễn Minh Đạt khai, từ tháng 2/2015 đến tháng 8/2017, theo chỉ đạo của A Phong và A Kiệt, anh ta đã chuyển cho Linh tổng cộng hơn 106 tỷ đồng (ngoài số tiền 38 tỷ đồng trong vụ án này) thông qua Nguyễn Mạnh Dũng (35 tuổi, nhân viên làm dịch vụ chuyển tiền) và hiệu vàng Toàn Phát trên đường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) do Đặng Chung Dũng làm chủ.

Trong khi đó Nguyễn Mạnh Dũng chỉ thừa nhận đã chuyển tiền ra nước ngoài cho Đạt để hưởng hoa hồng, không chuyển cho người tên Linh. Còn chủ tiệm vàng Toàn Phát thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài nhưng không biết người mang tiền đến nhờ chuyển và khách hàng nhận là ai.

Nhà chức trách xác định hành hành vi chuyển tiền ra nước ngoài của Nguyễn Mạnh Dũng và một số người liên quan có dấu hiệu Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nên đã khởi tố vụ án và bị can. Ngày 3/9/2020, Bộ Công an đã chuyển tài liệu có liên quan đến hoạt động chuyển tiền trái phép cho Công an Quảng Ninh tiếp tục điều tra.

Đối với hành vi của Trần Xuân Linh, cơ quan điều tra xác định, sau khi được Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận lời bảo kê M88, Linh dùng nickname Mr Hello trên ứng dụng Telegram để liên hệ với nickname Philip Nguyen - nhân vật được Trưởng Phòng tham mưu chỉ định. Đồng thời, Linh kết nối Philip Nguyen với Đạt thông qua tài khoản trên Viber. Philip Nguyen sau đó đã cung cấp cho Linh nhiều thẻ và tài khoản ngân hàng để nhận tiền của Đạt.

Từ tháng 12/2014 đến 6/2018, Đạt đã chuyển cho Linh tổng cộng 38 tỷ đồng. Linh sau đó nhờ đồng nghiệp Trần Quang Việt đeo khẩu trang, đến các cây ATM vắng vẻ rút toàn bộ để đưa cho ông Cục phó. Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng, trả công cho Việt 157 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Cục phó có hành vi nhận hối lộ nhưng ngày 4/5/2018 đã chết nên không lấy được lời khai. Đối với nickname Philip Nguyen, Mr Hello trên Telegram, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin chủ thuê bao, chủ tài khoản trên các mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài nên không tìm được thông tin. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Nhận hối lộ nhưng tách ra xử lý sau.

Nguyễn Minh Đạt đã đưa tiền để được một số cán bộ công an bảo kê. Do đó, dù anh ta có dấu hiệu phạm tội Đưa hối lộ nhưng theo quy định của pháp luật, hành vi này do anh ta tự khai giúp cơ quan điều tra làm rõ được tội phạm nên được miễn trách nhiệm hình sự. Hồi tháng 9 năm ngoái Nguyễn Minh Đạt bị TAND TP HCM xử phạt 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc.

Hải Duyên