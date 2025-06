Nghị sĩ Ukraine rút lại đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Ukraine Merezhko rút lại đề cử giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump, khi hoài nghi khả năng ông sẽ chấm dứt được xung đột.

Khi đề cử ông Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình vào cuối năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Ukraine Oleksandr Merezhko tin rằng động thái này sẽ khuyến khích Tổng thống đắc cử Mỹ khi đó theo đuổi cam kết chấm dứt xung đột.

Merezhko, thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã ca ngợi ông Trump có "đóng góp đáng kể cho hòa bình thế giới và có thể làm nhiều hơn nữa trong tương lai".

Tuy nhiên, ông Merezhko ngày 24/6 viết thư gửi Ủy ban Nobel, thông báo rút lại đề cử giải Nobel Hòa bình cho ông Trump, với lý do ông đã "mất niềm tin" rằng Tổng thống Mỹ có khả năng chấm dứt xung đột.

"Ông Trump chỉ nhắm mắt làm ngơ trước các hành động tấn công của Nga. Tôi không còn niềm tin rằng ông ấy sẽ thực hiện bất cứ lời hứa nào", Merezhko viết trong thư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Kananaskis, Alberta, Canada, ngày 16/6. Ảnh:

Sau khi ông Trump nhậm chức, quan hệ Mỹ - Ukraine xảy ra nhiều bất đồng. Tổng thống Mỹ phản đối viện trợ vô điều kiện cho Ukraine, tranh cãi nảy lửa với lãnh đạo Ukraine ngay tại Nhà Trắng. Các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine cũng kéo dài mà chưa tìm được tiếng nói chung, khiến ông Trump phần nào không còn quyết liệt như lúc đầu.

Tổng thống Mỹ gần đây làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel sau 12 ngày giao tranh, từ đó khiến nhiều người kêu gọi nên trao cho ông giải Nobel Hòa bình.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Buddy Carter đã gửi thư cho Ủy ban Nobel, đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình vì "vai trò phi thường và mang tính lịch sử" trong việc giúp chấm dứt xung đột Iran - Israel. Tuy nhiên, ông Trump từng than phiền dù ông làm gì "cũng sẽ không nhận được giải Nobel Hòa bình".

Nobel Hòa bình được định đoạt bởi ủy ban gồm 5 người do quốc hội Na Uy lựa chọn, dựa trên danh sách ứng viên do các học giả, nghị sĩ, lãnh đạo quốc gia đề cử. Theo di chúc của nhà sáng lập Nobel, giải được trao cho cá nhân, tổ chức "có đóng góp to lớn để thúc đẩy sự đoàn kết giữa các quốc gia, cắt giảm hoặc giải trừ lực lượng vũ trang thường trực, tổ chức và xúc tiến các hội nghị hòa bình".

Ngọc Ánh (Theo Telegraph, Newsweek, Independent)