Nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ẩu đả giữa phiên họp quốc hội

Các nghị sĩ đảng cầm quyền và phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ lao vào ẩu đả giữa quốc hội sau các cuộc công kích cá nhân.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/12 chìm vào hỗn loạn sau khi nghị sĩ Mustafa Varank của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền chỉ trích Chủ tịch đảng đối lập Nhân dân Cộng hòa (CHP) Ozgur Ozel đến viếng mộ cố nghị sĩ Kamer Genc.

Ông Genc vào năm 2013 từng nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa Ankara và phong trào của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính bất thành ba năm sau đó. Ông Gulen qua đời vào năm 2024 tại Mỹ, sau 25 năm sống lưu vong.

Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ CHP Gokhan Gunaydın sau đó lên bục phát biểu đáp trả, cáo buộc đảng cầm quyền cố tình tạo tranh cãi trong ngày cuối thảo luận ngân sách. Tranh luận sau đó leo thang thành những lời công kích gay gắt liên quan đến di sản của nhà lập quốc Mustafa Kemal Ataturk.

Nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ẩu đả 10 phút giữa phiên họp quốc hội Nghị sĩ đảng cầm quyền và phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ lao vào ẩu đả giữa quốc hội ngày 22/12. Video: Guardian

Các hành động khiêu khích dần vượt khỏi kiểm soát, khi các nghị sĩ bắt đầu xô đẩy rồi ẩu đả. Cuộc xô xát kéo dài khoảng 10 phút, trong khi lực lượng an ninh và một số nghị sĩ tìm cách can thiệp. Một số cuộc ẩu đả lẻ tẻ vẫn tiếp diễn trong thời gian phiên họp tạm nghỉ để tái lập trật tự.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng vẫn hoàn tất phiên làm việc. Dự luật ngân sách trung ương năm 2026 được thông qua với 320 phiếu thuận và 249 phiếu chống. Dự luật quyết toán đối với năm tài khóa 2024 cũng được phê chuẩn với kết quả 316 phiếu thuận và 247 phiếu chống.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sau đó ca ngợi kết quả bỏ phiếu trong một bài đăng trên X, cho rằng dự luật ngân sách trung ương sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước, người dân và nền kinh tế.

Thanh Danh (Theo Euronews, Guardian)