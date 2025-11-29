Nghị sĩ Nam Phi bị cáo buộc tuyển lính đánh thuê đến tham chiến ở Ukraine

Nghị sĩ Duduzile Zuma-Sambudla từ chức để phối hợp điều tra về cáo buộc bà "lừa 17 thanh niên Nam Phi sang Ukraine chiến đấu cho Nga".

Nkosinathi Nhleko, chủ tịch đảng uMkhonto weSizwe (MK) của Nam Phi, ngày 28/11 thông báo bà Duduzile Zuma-Sambudla đã tự nguyện rời ghế nghị sĩ và dừng các vai trò công khai để phối hợp điều tra với cảnh sát, giữa cáo buộc bà lừa 17 người tham gia chương trình đào tạo vệ sĩ cho đảng nhưng họ lại bị đưa đến chiến trường Ukraine.

Bà Zuma-Sambudla, 43 tuổi, là con gái cựu tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Bà từng bị cáo buộc kích động bạo lực trong các bài đăng trên X liên quan đến làn sóng bạo loạn năm 2021 phản đối án tù 15 tháng của ông Zuma vì tội lừa dối trước tòa.

Bê bối nổ ra khi một người con gái khác của ông Zuma, Nkosazana Zuma-Mncube, nộp đơn tố cáo chị gái cùng hai người khác là Siphokazi Xuma và Blessing Khoza đã tuyển mộ 17 nam giới, trong đó có 8 người thân trong gia đình, làm lính đánh thuê cho Nga.

Nghị sĩ Duduzile Zuma-Sambudla đảng MK tại cuộc họp báo ngày 28/11 ở Durban. Ảnh: AFP

Zuma-Sambudla phản bác, nói rằng bản thân là "nạn nhân của lừa dối và thao túng" từ Khoza, cho hay bà tin rằng đây là khóa huấn luyện bán quân sự hợp pháp. Bà nói mình chỉ vô tình chia sẻ thông tin và khiến những người khác tự nguyện sang Nga, nhấn mạnh không bao giờ cố ý đặt gia đình hay bất kỳ ai vào nguy hiểm.

Trong khi đó, News24 cho biết họ nhận được video của ba người đàn ông Nam Phi đang mắc kẹt ở Ukraine, tố cáo bà Zuma-Sambudla đã thuyết phục họ ký hợp đồng bằng tiếng Nga dù họ không hiểu nội dung, đồng thời cam kết huấn luyện cùng họ trong một năm.

Cảnh sát Nam Phi ngày 26/11 xác nhận đang điều tra cáo buộc sau khi nhận được cả hai bản khai từ bà Nkosazana Zuma-Mncube và Zuma-Sambudla. Giới chức đảng MK nhấn mạnh việc bà Zuma-Sambudla từ chức không đồng nghĩa bà thừa nhận hành vi và khẳng định đảng không liên quan đến nhóm người bị kẹt lại tiền tuyến ở Ukraine.

Trước đó ngày 6/11, Văn phòng Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết đang điều tra việc một nhóm công dân Nam Phi bị mắc kẹt ở miền đông Ukraine và tìm cách đưa họ về nước, sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu.

Giới chức Nam Phi nhận định nhóm người bị lôi kéo gia nhập lực lượng đánh thuê trong chiến sự Nga - Ukraine dưới vỏ bọc hợp đồng việc làm hấp dẫn. Nam Phi cấm công dân tham gia các lực lượng vũ trang nước ngoài nếu không có sự cho phép của chính phủ.

Nga chưa bình luận về thông tin. Quân đội Nga đã tiếp nhận nhiều lính đánh thuê từ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner và cho phép những người tình nguyện ký hợp đồng tham chiến tại Ukraine.

Thanh Danh (Theo Guardian)