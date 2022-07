Nghị sĩ Mỹ nêu thời điểm quyết định với Ukraine

Hạ nghị sĩ Mỹ Smith nói 3-6 tuần tiếp theo rất quan trọng với Ukraine, trước khi mùa đông bắt đầu, và cần hỗ trợ Kiev càng nhiều càng tốt.

"Hãy giúp họ ngay bây giờ càng nhiều càng tốt, 3-6 tuần tiếp theo rất quan trọng", hạ nghị sĩ Adam Smith, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, hôm 25/7 cho hay, truyền tải thông điệp chính mà ông nghe được từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau chuyến thăm Kiev.

Theo ông, quan chức Ukraine cho biết họ muốn đạt thỏa thuận hoà bình với Nga, nhưng trước tiên phải giành lại những phần lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát, đặc biệt ở miền nam.

"Hiện là mùa hè, nhưng những tháng mùa đông đang đến rất nhanh. Nhiệt độ lạnh hơn và điều kiện khắc nghiệt sẽ biến giao tranh thành cuộc chiến tranh tiêu hao chủ yếu có lợi cho Nga. Hãy ưu tiên hỗ trợ nhiều hơn bây giờ trước khi lực lượng Nga giành được ưu thế", nghị sĩ Mỹ cho hay.

Hạ nghị sĩ Adam Smith, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 23/7. Ảnh: Reuters.

Cung cấp loại vũ khí gì cho Ukraine vẫn là vấn đề gây tranh cãi chính ở Mỹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã viện trợ 8,2 tỷ USD cho Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2, bao gồm gói 270 triệu USD được công bố tuần trước.

Tuy nhiên, chính quyền Biden không muốn gửi vũ khí tầm xa tới Ukraine do lo ngại làm leo thang xung đột. "Mục tiêu của Mỹ là đảm bảo chúng ta không bị rơi vào tình huống dẫn tới Thế chiến III", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan JAKE phát biểu tuần trước trong Diễn đàn An ninh Aspen, lặp lại quan điểm của Tổng thống Biden.

Nghị sĩ Smith, người thường xuyên trao đổi với Sullivan và các quan chức hàng đầu khác, ám chỉ rằng có những điều kiện có thể dẫn đến thay đổi.

"Nếu người Nga tiếp tục gây ra những tội ác không thể chấp nhận, điều đó sẽ làm tăng phản ứng và thay đổi tình hình. Chính quyền không chuẩn bị cung cấp vũ khí tầm xa vào thời điểm này, nhưng có những lập luận xác đáng được đưa ra. Điều này có thể thay đổi vào thời điểm nào đó", ông cho hay.

Quân đội Nga đã quyền kiểm soát tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, và phần lớn tỉnh Zaporizhia lân cận vào những ngày đầu mở chiến dịch quân sự. Các quan chức thân Moskva tại hai tỉnh này đang lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý gia nhập Nga.

Ukraine nhiều lần tuyên bố mục tiêu của họ là giành lại tất cả lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói mục tiêu của Kiev trong cuộc xung đột là "khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền ở miền đông và miền nam Ukraine".

Đây không phải lần đầu Ukraine tuyên bố muốn chiến sự kết thúc trước khi thời tiết trở nên lạnh giá. Cuối tháng trước, Tổng thống Zelensky nói với hội nghị thượng đỉnh G7 rằng ông muốn xung đột kết thúc vào đầu mùa đông.

Huyền Lê (Theo Politico, RT)