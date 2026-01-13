Nghị sĩ Mỹ kiện Bộ trưởng Quốc phòng

Thượng nghị sĩ Kelly kiện Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth với cáo buộc vi hiến, khi ông Hegseth tìm cách hạ quân hàm của cựu sĩ quan hải quân này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuần trước thông báo Lầu Năm Góc dự định hạ quân hàm đại úy của thượng nghị sĩ Mark Kelly, cáo buộc cựu sĩ quan hải quân này có hành vi liều lĩnh và sai trái khi kêu gọi quân đội "kháng lại mọi mệnh lệnh trái pháp luật". Điều này đồng nghĩa nghị sĩ Kelly có thể bị giảm lương hưu và hồ sơ quân sự của ông có thêm một nội dung khiển trách.

Ông Kelly ngày 12/1 đệ đơn lên tòa án liên bang ở thủ đô Washington, cáo buộc ông Hegseth, Bộ trưởng Hải quân John Phelan và Bộ Hải quân Mỹ "vi phạm nhiều quyền hiến định và không có cơ sở pháp lý".

"Tu chính án Thứ nhất cấm chính quyền liên bang và quan chức chính phủ trừng phạt những quan điểm trái ý hoặc trả đũa các phát ngôn được pháp luật bảo vệ", ông Kelly cho biết trong đơn kiện. "Quy định này càng phải được áp dụng nghiêm ngặt hơn với các nhà lập pháp khi họ phát biểu về chính sách công".

Một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận cơ quan này đã nắm thông tin về vụ kiện và "không bình luận về quy trình pháp lý đang diễn ra".

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly tại Đồi Capitol, Washington ngày 8/1. Ảnh: AFP

Kelly phục vụ trong hải quân Mỹ năm 1986-2011, từng tham gia chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990-1991 và 4 lần lên vũ trụ. Ông tranh cử Thượng viện năm 2019 và giữ ghế thượng nghị sĩ đại diện bang Arizona cho đến hiện tại.

"Bộ trưởng Hegseth đang nhắm đến những gì tôi gây dựng sau 25 năm trong quân ngũ, vi phạm quyền của tôi với tư cách một công dân Mỹ, cựu quân nhân và thượng nghị sĩ Mỹ", ông Kelly phát biểu trước Thượng viện ngày 12/1. "Tôi đơn giản chỉ là nhắc lại luật: các quân nhân phải từ chối các mệnh lệnh phi pháp. Vậy mà ông ấy cho rằng nhắc lại luật là vi phạm pháp luật".

Hồi tháng 11/2025, ông Kelly cùng 5 đồng nghiệp Dân chủ đăng video cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phạm luật khi điều quân đội tấn công tàu thuyền nghi chở ma túy ở ngoài khơi Mỹ Latin, đồng thời kêu gọi binh sĩ không thi hành "mệnh lệnh trái luật".

Lầu Năm Góc tuyên bố các cuộc tập kích này là hành động chính đáng vì nghi phạm buôn ma túy bị Mỹ coi là khủng bố. Ông Hegseth khi đó chỉ trích 6 nghị sĩ Dân chủ là "phản nghịch, vô trách nhiệm, làm suy yếu kỷ luật quân đội".

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)