Nghị sĩ Mỹ đề xuất in tờ tiền 250 USD mang hình ông Trump

Hạ nghị sĩ Joe Wilson đề xuất Mỹ in tiền mệnh giá 250 USD với hình ảnh Tổng thống Donald Trump trên tờ bạc.

"Xin trân trọng giới thiệu Đạo luật về tờ 250 USD Donald J. Trump. Đạo luật tuyệt vời này sẽ tôn vinh ngày quốc khánh thứ 250 của nước Mỹ vào năm sau và Tổng thống xứng đáng nhất của chúng ta, Donald Trump", hạ nghị sĩ Cộng hòa Joe Wilson, bang Nam Carolina, viết trên X ngày 27/2 kèm ảnh chụp dự luật.

Thông cáo báo chí trên website của ông Wilson cho biết nội dung dự luật là chỉ đạo Cục Khắc và In ấn (BEP), trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, thiết kế và in tờ tiền mệnh giá 250 USD có hình ông Trump. Dự luật muốn thiết lập ngoại lệ với luật cấm in hình người còn sống lên giấy tờ có giá, hiệu lực từ năm 1866.

Ông Wilson cảm ơn một số đồng nghiệp Cộng hòa tham gia soạn thảo, gồm bà Diana Harshbarger, bang Tennessee, ông Ralph Norman, bang Nam Carolina và ông Darrell Issa, bang California.

Ảnh mô phỏng tờ 250 USD in hình ông Trump. Ảnh: X/RepJoeWilson

Trong bài đăng trên X hôm 25/2, nghị sĩ Wilson cho rằng lạm phát cao dưới thời ông Joe Biden đã phá hủy kinh tế Mỹ, buộc các hộ gia đình mang nhiều tiền mặt hơn, dẫn đến nhu cầu về tờ tiền mệnh giá lớn hơn tăng theo.

"Một tờ tiền giá trị nhất dành cho Tổng thống xứng đáng nhất!", ông Wilson viết.

Hiện chưa rõ đề xuất của ông Wilson sẽ nhận được sự ủng hộ đến mức nào.

Tiền giấy lưu hành tại Mỹ có 7 mệnh giá, 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Chúng lần lượt in chân dung tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, nhà lập quốc Alexander Hamilton, tổng thống Andrew Jackson, Ulysses Grant và nhà lập quốc Benjamin Franklin.

Theo BEP, Mỹ từng có nhiều tờ tiền mệnh giá trên 100 USD, nhưng đã dừng lưu hành từ năm 1969 do nhu cầu sử dụng thấp.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Nam Carolina Joe Wilson. Ảnh: WSAZ

Các hạ nghị sĩ Cộng hòa gần đây liên tục có đề xuất nhằm thể hiện sự ủng hộ cho Tổng thống Trump. Bà Claudia Tenney, bang New York, hồi giữa tháng soạn dự luật để đưa sinh nhật ông Trump 14/6/1946 thành ngày nghỉ liên bang, bằng cách kết hợp với Ngày Quốc kỳ 14/6 hàng năm của Mỹ.

Hạ nghị sĩ Andy Ogles, bang Tennessee, cuối tháng 1 đề xuất sửa hiến pháp Mỹ để Tổng thống Trump đảm nhận nhiệm kỳ ba và duy trì đường lối lãnh đạo táo bạo của ông.

Như Tâm (Theo Fox News, NY Post)