Nghị sĩ Mỹ bị xịt chất lạ khi họp với cử tri

Hạ nghị sĩ Dân chủ Ilhan Omar bị xịt chất lỏng lên người tại cuộc họp với cử tri ở Minneapolis giữa căng thẳng về truy quét nhập cư.

Sự việc xảy ra khi bà Omar, đại diện khu vực bầu cử số 5 bang Minnesota và là mục tiêu công kích trong nhiều phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, đang phát biểu tại buổi họp mặt cử tri về chính sách siết thực thi nhập cư ngày 27/1. Trong cuộc gặp, bà nêu thông điệp ủng hộ giải thể Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và đề nghị luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem.

Tường thuật của cảnh sát cho biết một người đàn ông bất ngờ lao tới gần nghị sĩ gốc Somalia và xịt một chất chưa rõ thành phần lên người bà. Nghi phạm vừa thực hiện hành vi vừa nói điều gì đó với bà Omar, song các bản tường trình chưa tiết lộ nội dung.

Những người xung quanh bà Omar nhanh chóng khống chế người đàn ông và giao lại cho cảnh sát sau đó. Một số nhân chứng mô tả chất lỏng được xịt lên người nghị sĩ có mùi rất khó chịu. Cuộc họp bị gián đoạn trong thời gian ngắn, nhưng nghị sĩ Omar kiên quyết không hủy sự kiện.

Nghi phạm Anthony Kazmierczak lao đến nghị sĩ Omar và xịt chất lỏng lên người bà vào ngày 27/1. Ảnh: USA Today

Người phát ngôn Sở Cảnh sát Minneapolis Trevor Folke nói bà Omar không bị thương trong sự việc. Nghi phạm được xác định là Anthony Kazmierczak, 55 tuổi, đang bị giữ ở trại giam hạt Hennepin với cáo buộc hành hung. Các chuyên gia pháp y của thành phố đã có mặt để xử lý hiện trường và thu thập mẫu chất lỏng về cơ sở phân tích.

Sau sự việc, bà Omar ra thông cáo khẳng định mình sẽ không bị khuất phục trước áp lực. "Kẻ kích động này sẽ không thể đe dọa tôi làm đúng nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ không để kẻ bắt nạt chiến thắng", bà nói, đồng thời kêu gọi người dân bang Minnesota "mạnh mẽ" giữa những căng thẳng liên quan chiến dịch truy quét nhập cư.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Minnesota, với liên tiếp hai trường hợp đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ gồm Alex Pretti, 37 tuổi, ngày 24/1 và Renee Nicole Good, 37 tuổi, ngày 7/1.

Ống tiêm chứa chất lỏng được nghi phạm sử dụng để tấn công nghị sĩ Omar. Ảnh: USA Today

Thống đốc Minnesota Tim Walz nêu lo ngại bang của mình "đang bị tàn phá bởi bạo lực chính trị trong năm qua", đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt những lời lẽ tàn nhẫn và kích động. Thượng nghị sĩ Tina Smith, thuộc đảng Dân chủ bang Minnesota, ca ngợi việc bà Omar tiếp tục cuộc họp với cử tri sau khi bị quấy rối là hình ảnh của "tinh thần phục vụ và lòng yêu nước".

Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo (CAIR) đã lên án vụ tấn công. Giám đốc chi nhánh Minnesota Jaylani Hussein nói sự việc "không xảy ra bộc phát", mà xuất phát từ tình trạng bà Omar liên tục bị bôi nhọ bằng luận điệu sai trái chống Hồi giáo và chống nhập cư từ giới chức ở Washington thời gian qua.

Giám đốc điều hành quốc gia CAIR Nihad Awad lên án vụ tấn công là hành động đe dọa mọi người dân Mỹ và tinh thần thượng tôn pháp luật tại Mỹ.

Thanh Danh (Theo USA Today, AP)