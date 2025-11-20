Nghị sĩ Mỹ bị cáo buộc biển thủ 5 triệu USD quỹ cứu trợ Covid-19

Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ bị cáo buộc biển thủ 5 triệu USD quỹ cứu trợ Covid để tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2021 của bản thân.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/11 thông báo Sheila Cherfilus-McCormick, 46 tuổi, nghị sĩ đảng Dân chủ tại Florida, bị truy tố tội biển thủ 5 triệu USD mà Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã chuyển nhầm vào tài khoản của công ty gia đình bà hồi tháng 7/2021.

Bà Sheila Cherfilus-McCormick phát biểu tại Đồi Capitol ở Washington, ngày 20/9/2024. Ảnh: AP

FEMA vốn thuê công ty do bà Cherfilus-McCormick làm chủ là Trinity Healthcare Services để phục vụ công tác tiêm chủng vaccine Covid-19. Năm 2021, FEMA chuyển nhầm cho công ty này 5 triệu USD do lỗi hành chính.

Công tố viên Mỹ cáo buộc nữ nghị sĩ đã không hoàn trả số tiền nhầm mà chuyển chúng cho bạn bè và người thân, sau đó họ dùng chính số tiền này để quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Cherfilus-McCormick năm 2021.

Tháng 12/2024, Sở Quản lý Khẩn cấp bang Florida khởi kiện công ty của gia đình Cherfilus-McCormick với lý do không chịu trả lại số tiền đã chuyển nhầm. Văn phòng Đạo đức Quốc hội Mỹ hồi tháng 1 cho biết thu nhập của Cherfilus-McCormick năm 2021 cao hơn 6 triệu USD so với năm 2020, nhờ thu được phí tư vấn và chia sẻ lợi nhuận gần 5,75 triệu USD từ Trinity Healthcare Services.

Ủy ban Đạo đức Hạ viện Mỹ hồi tháng 7 đã bỏ phiếu, nhất trí ủy quyền cho một tiểu ban điều tra bà Cherfilus-McCormick.

Cherfilus-McCormick đắc cử vào Hạ viện Mỹ hồi tháng 1/2022 để thay thế và hoàn thành nốt nhiệm kỳ của cố nghị sĩ Alcee Hastings, người đã qua đời vào tháng 4/2021 ở tuổi 84 sau 28 năm giữ vị trí. Luật sư của bà Cherfilus-McCormick chưa trả lời yêu cầu bình luận. Nếu bị kết án, Cherfilus-McCormick đối mặt với mức án tối đa là 53 năm tù.

"Sử dụng khoản tiền cứu trợ để làm giàu cho bản thân là tội ác đặc biệt ích kỷ và vô nhân đạo", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố. "Không ai có quyền đứng trên luật pháp, nhất là những kẻ có quyền lực cướp đoạt tiền thuế của người dân để trục lợi cá nhân. Chúng tôi sẽ quan tâm sát sao tới vụ này và thực thi công lý".

Hồng Hạnh (Theo AP, AFP)