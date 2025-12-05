Nghị sĩ Dân chủ đòi luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Nghị sĩ Thanedar đệ trình kiến nghị luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth với các cáo buộc liên quan vụ tập kích kép vào "xuồng ma túy" ngoài khơi Venezuela.

Nghị sĩ Shri Thanedar, thành viên đảng Dân chủ, ngày 4/12 đệ trình các điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth với các cáo buộc giết người, âm mưu giết người và xử lý sai thông tin mật, liên quan chỉ thị tập kích tàu dân sự trên vùng biển Caribe và bê bối rò rỉ tin tình báo trong chiến dịch tập kích Yemen hồi đầu năm.

Thanedar tuyên bố Bộ trưởng Hegseth "hoàn toàn không đủ năng lực" để lãnh đạo Lầu Năm Góc và đang gây nguy hiểm cho quân nhân Mỹ. Cáo buộc nghiêm trọng nhất trong kiến nghị luận tội tập trung vào chỉ thị ngày 2/9 để quân đội Mỹ tung đòn tập kích kép vào hai người sống sót trên xuồng bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 2/12. Ảnh: AFP

Theo các báo cáo được Thanedar viện dẫn, Bộ trưởng Hegseth đã ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền "giết sạch" những người có mặt trên chiếc xuồng khả nghi. Nhà Trắng ngày 1/12 cho hay đô đốc Frank "Mitch" Bradley, lãnh đạo Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM) đã ra lệnh phóng bồi tên lửa vào chiếc xuồng, theo "phê duyệt của Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth".

Ông Thanedar và các nghị sĩ Dân chủ gọi đây là hành vi vi phạm Hướng dẫn về Luật Chiến tranh của Bộ Quốc phòng, trong đó quy định việc bắn vào người sống sót sau khi tàu bị đắm là bất hợp pháp.

Đô đốc Frank Bradley, người trực tiếp chỉ huy chiến dịch, được cho là đã tuân thủ lệnh bằng cách thực hiện cuộc không kích thứ hai để tiêu diệt hai người còn sống sót đang bám vào mảnh vỡ.

Tuy nhiên, khi báo cáo trước quốc hội Mỹ ngày 4/12, đô đốc Bradley khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth không ra lệnh "giết sạch" trong vụ tập kích kép. Hiện chưa rõ lý do có sự mâu thuẫn giữa báo cáo của ông Bradley với thông tin do Nhà Trắng cung cấp.

Quân đội Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã đánh chìm 21 tàu và khiến ít nhất 80 người thiệt mạng tại các vùng biển quốc tế trong chiến dịch chống ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương.

Ngoài ra, ông Hegseth còn đối mặt với cáo buộc "Signal Gate", sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal trên thiết bị cá nhân để thảo luận kế hoạch tấn công Houthi tại Yemen hồi đầu năm.

Một báo cáo từ Tổng thanh tra Lầu Năm Góc kết luận hành động này vi phạm chính sách bảo mật và gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ nếu thông tin bị rò rỉ. Nhóm chat này bao gồm cả Phó tổng thống Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và nhà báo Jeffrey Goldberg, người được thêm vào do nhầm lẫn.

Hạ nghị sĩ Shri Thanedar, bang Michigan, phát biểu trước Đồi Capitol ngày 14/5. Ảnh: AFP

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson gọi nỗ lực của ông Thanedar là "trò hề" nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những thành công của Bộ Quốc phòng. Nhà Trắng và một số nghị sĩ Cộng hòa cấp cao như Rick Crawford và Tom Cotton cũng lên tiếng bảo vệ ông Hegseth, cho rằng các nghi phạm trên tàu là mối đe dọa an ninh quốc gia và những người sống sót "vẫn cố gắng chiến đấu".

Lãnh đạo thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries vài ngày trước nhận định các nỗ lực luận tội ông Hegseth khó có khả năng thành công, do đảng Cộng hòa đang kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cho các tội danh này kéo dài 5 năm, dường như ám chỉ khả năng hồi tố một khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc.

Hồi tháng 4, ông Thanedar cũng từng đệ trình kiến nghị luận tội Tổng thống Trump nhưng thất bại do không nhận được sự ủng hộ từ đảng Dân chủ. Ông Trump sau đó đã mỉa mai nghị sĩ này là "kẻ điên rồ" tại một cuộc mít tinh.

Thanh Danh (Theo Hill, Chosun)