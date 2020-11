Nghị sĩ Đài Loan ném lòng lợn giữa phiên họp

Các thành viên Quốc Dân đảng ném lòng lợn và ẩu đả với nghị sĩ khác tại nghị viện Đài Loan do tranh cãi về nhập khẩu thịt lợn Mỹ.

Sự việc xảy ra hôm nay trong phiên thảo luận về quyết định nới lỏng tiêu chuẩn nhập khẩu thịt lợn Mỹ mà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn công bố hồi tháng 8. Từ ngày 1/1, chính quyền hòn đảo cho phép nhập khẩu thịt lợn Mỹ chứa ractopamine, chất phụ gia trong chăn nuôi giúp tăng tỷ lệ nạc bị cấm tại Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc, cùng thịt từ những con bò hơn 30 tháng tuổi.

Quyết định này được Washington hoan nghênh, đồng thời gỡ bỏ rào cản với thỏa thuận thương mại tự do mà hai bên nỗ lực đạt được lâu nay, nhưng bị đảng đối lập Quốc Dân đảng (KMT) phản đối gay gắt do lo ngại về an toàn thực phẩm, đặc biệt sau một số bê bối những năm gần đây.

Nghị sĩ ném lòng lợn để phản đối quyết định về nhập khẩu thịt lợn tại nghị viện Đài Loan hôm nay. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi kỳ họp nghị viện mới nhất bắt đầu hồi giữa tháng 9, các nghị sĩ KMT đã chống lại quyết định của chính quyền bằng cách chiếm giữ bục phát biểu, ngăn chặn lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương đọc báo cáo và trả lời câu hỏi.

Để phá vỡ thế bế tắc, đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền hôm nay quyết định bố trí một hàng rào bảo vệ xung quanh Tô khi ông bước vào nghị viện, trong lúc các nghị sĩ KMT thổi còi và giơ biểu ngữ.

Tuy nhiên, khi Tô bắt đầu phát biểu, phe KMT đã ném lòng lợn về phía ông, một số người lao vào ẩu đả với nghị sĩ khác. Tô nhanh chóng rút lui, sau đó trở lại để cố gắng hoàn thành bài phát biểu và tiếp nhận câu hỏi, nhưng bị các nghị sĩ KMT át tiếng.

DPP đã lên án hành vi của phe đối lập, cho rằng việc ném lòng lợn là lãng phí thực phẩm và làm ô uế nghị viện, đồng thời kêu gọi họ tranh luận một cách phù hợp. Đáp lại, KMT cho biết việc nới lỏng quy định nhập khẩu thịt lợn đã được thông qua một cách vội vàng, tiềm ẩn mối đe dọa với sức khỏe, cáo buộc mà DPP phủ nhận.

Tình trạng ẩu đả thường xuyên xảy ra trong các phiên họp tại nghị viện Đài Loan. Hôm 17/7, các nghị sĩ đánh nhau giữa nghị viện lần thứ ba chỉ trong vòng hai tuần, liên quan tới việc bà Thái đề cử trợ lý cấp cao Trần Cúc làm lãnh đạo Giám sát Viện, cơ quan giám sát độc lập của chính quyền.

Ánh Ngọc (Theo Reuters)