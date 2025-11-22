Nghị sĩ Cộng hòa sẽ từ chức sau bất đồng với ông Trump

Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, cựu đồng minh của ông Trump, thông báo sẽ rời nhiệm sở vào đầu năm 2026, sau những bất đồng với Tổng thống Mỹ.

"Tôi rất tự trọng và giữ gìn phẩm giá của bản thân, cũng yêu gia đình mình vô cùng. Tôi không muốn khu vực thân yêu của mình phải chịu đựng cuộc bỏ phiếu sơ bộ độc hại và hằn học nhằm vào tôi, gây ra bởi chính Tổng thống mà tất cả chúng ta từng ủng hộ", hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, thành viên đảng Cộng hòa, cho biết hôm 21/11.

Nghị sĩ Greene thêm rằng bà không muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ thất bại.

"Tôi sẽ từ chức, ngày làm việc cuối cùng của tôi là 5/1/2026. Đứng lên bảo vệ những phụ nữ Mỹ bị nhóm đàn ông giàu có và quyền lực cưỡng hiếp từ năm 14 tuổi, cũng như buôn bán và lợi dụng, không nên là lý do để Tổng thống Donald Trump gọi tôi là kẻ phản bội và buông lời đe dọa", bà Greene cho hay.

Hạ nghị sĩ Greene phát biểu tại cuộc họp báo ở Đồi Capitol tại thủ đô Washington ngày 3/9. Ảnh: AFP

Marjorie Greene từng là biểu tượng cho phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) của ông Trump, song gần đây liên tục bất đồng với lãnh đạo Mỹ về nhiều vấn đề. Bà cũng thể hiện thái độ giữ khoảng cách với ông Trump, trong lúc ông đối mặt chỉ trích về vấn đề chi phí sinh hoạt tại Mỹ và bê bối liên quan tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Tổng thống Mỹ hôm 10/11 lần đầu bày tỏ thất vọng với nghị sĩ này, khi cho rằng bà đã "mất phương hướng". Vài ngày sau, ông tuyên bố rút lại mọi ủng hộ với nghị sĩ Greene.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 15/11, Tổng thống Trump cáo buộc hạ nghị sĩ Greene "phản bội đảng" và gọi bà là chính trị gia "giả tạo, kém cỏi".

Nghị sĩ Greene sau đó cho biết đã được các công ty an ninh tư nhân liên hệ để cảnh báo về an toàn của bản thân. Bà thêm rằng mình đang đối mặt với hàng loạt lời đe dọa do "người đàn ông quyền lực nhất thế giới" kích động.

Huyền Lê (Theo AFP, Hill)