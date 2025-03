Nghị sĩ Cộng hòa đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

Hạ nghị sĩ Darrell Issa đề cử ông Trump cho Nobel Hòa bình năm 2025, cho rằng Tổng thống Mỹ là người "xứng đáng nhất" cho giải thưởng này.

"Hôm nay tôi đề cử Tổng thống Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình. Không ai xứng đáng hơn ông ấy", nghị sĩ Darrell Issa thuộc đảng Cộng hòa, đại diện cho bang California, ngày 4/3 thông báo trên X.

Giải Nobel Hòa bình do Ủy ban Nobel tại Na Uy quyết định, trao cho "người có đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, trong việc giải trừ hoặc hạn chế các lực lượng vũ trang và tổ chức hay xúc tiến các hội nghị hòa bình". Ứng viên do các học giả, giáo sư đại học, nhà khoa học, những người từng đoạt giải Nobel và nghị sĩ, lãnh đạo các nước đề cử.

Issa không nêu rõ lý do đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình năm nay. Jonathan Wilcox, giám đốc truyền thông của Issa, sau đó ra thông cáo giải thích rằng đây động thái vinh danh những nỗ lực hòa bình của ông Trump đối với Trung Đông và nhiều khu vực khác.

"Ông Issa từng dẫn đầu phái đoàn nghị sĩ đến 4 nước Trung Đông, tận mắt chứng kiến và lắng nghe tinh thần hòa bình, chấm dứt xung đột thật sự từ nhiều nguyên thủ. Kể từ lúc tranh cử và sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã truyền cảm hứng và thúc đẩy sự nghiệp hòa bình. Chúng ta đã không được chứng kiến điều này suốt nhiều năm", Wilcox cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 27/2, khi tiếp Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: AFP

Hồi tháng 11/2024, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của quốc hội Ukraine Oleksandr Merezhko đã gửi thư cho Ủy ban Nobel Na Uy và đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình năm 2025.

Merezhko, thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho rằng ông Trump đã làm trung gian cho các thỏa thuận hòa bình giữa Israel và những nước Hồi giáo trong nhiệm kỳ đầu tiên. Merezhko nói ông Trump đã "đặt nền móng cho liên minh quốc tế ủng hộ Kiev" hiện nay và tin rằng ông có thể hỗ trợ Ukraine hơn nữa khi nhậm chức.

Ông Trump đã nhiều lần được đề cử cho giải Nobel Hòa bình. Tháng 2/2019, ông từng khẳng định được ông Shinzo Abe, khi đó giữ chức thủ tướng Nhật Bản, đề cử cho giải thưởng này để ghi nhận nỗ lực hòa bình với Triều Tiên.

Đầu năm nay, 4 nhà khoa học hàng đầu của Israel đã gửi thư cho ông Trump, thông báo sẵn sàng đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình nếu Mỹ có thể thúc đẩy Hamas trao trả toàn bộ con tin. Nhóm học giả gồm ba nhà khoa học từng nhận giải Nobel Hóa học vào các năm 2004 và 2009, cùng Chủ tịch Viện Khoa học Israel David Harel.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với Fox News ông Trump sẽ nhận Nobel Hòa bình "trong vòng một năm tới" nhờ nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz cũng đồng tình rằng ông Trump sẽ nhận giải một khi các bên đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt chiến sự Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức, sau đó điều chỉnh mốc thời gian là 6 tháng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông có thể thực hiện được điều này hay không, khi Ukraine tuyên bố không chấp nhận các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Nga mà không có sự tham gia của Kiev.

Thanh Danh (Theo Hill, Axios, Reuters)