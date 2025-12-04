Nghị sĩ Cộng hòa: Bộ trưởng Quốc phòng 'nói dối hoặc bất tài'

Thượng nghị sĩ Rand Paul cáo buộc ông Hegseth hoặc nói dối về vụ tập kích kép vào "xuồng ma túy" ngoài khơi Venezuela, hoặc không biết cấp dưới đang làm gì.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul ngày 2/12 chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về cách phản ứng với thông tin trên truyền thông rằng quân đội Mỹ đã tung đòn tập kích kép vào xuồng nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela hồi đầu tháng 9, khiến 11 người chết.

"Hegseth ban đầu nói ông ấy không hề biết chuyện này và rằng đó là tin giả, không có chuyện như vậy. Thế rồi hôm sau, Nhà Trắng lại xác nhận thông tin là thật", ông Paul nói với các phóng viên tại Điện Capitol.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng ngày 2/12. Ảnh: AFP

Thượng nghị sĩ Cộng hòa này đề cập đến việc Nhà Trắng ngày 1/12 xác nhận quân đội Mỹ đã tiếp tục phóng tên lửa vào xuồng nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela, sau khi nhận thấy có hai người sống sót. Đòn tập kích kép đã khiến tổng cộng 11 người trên xuồng thiệt mạng.

Nhà Trắng cho hay đô đốc Mitch Bradley, người đứng đầu Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt (SOCOM), đã ra lệnh phóng bồi tên lửa vào những người sống sót trên xuồng, theo "phê duyệt của Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth".

"Vậy là hoặc Hegseth đã nói dối, hoặc là ông ấy bất tài, không biết chuyện gì xảy ra", thượng nghị sĩ Rand chỉ trích. "Liệu có thể tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng lại không biết về cuộc tập kích kép không? Chẳng lẽ quốc gia này chấp nhận để người ta nói dối ngay trước mặt mình?".

Khi được hỏi đang đề cập đến phát biểu nào của ông Hegseth, thượng nghị sĩ Paul nói đó là bài đăng trên X ngày 28/11 của Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong bài đăng này, Hegseth không trực tiếp phủ nhận về đòn tập kích kép, nhưng ông cho rằng thông tin này là "bịa đặt, kích động và mang tính xúc phạm". Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell ban đầu cũng tuyên bố "toàn bộ câu chuyện này sai sự thật".

Vụ tập kích kép gây chú ý, vì điều lệnh tác chiến của quân đội Mỹ nêu rõ "lệnh khai hỏa vào tàu đắm là bất hợp pháp". Thượng nghị sĩ Jacky Rosen và Chris Van Hollen, thành viên đảng Dân chủ, cho rằng cuộc tập kích có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Thượng nghị sĩ Mark Kelly, đảng Dân chủ, kêu gọi quốc hội Mỹ mở cuộc điều tra về cuộc tập kích.

Thượng nghị sĩ Paul, người đồng bảo trợ các nghị quyết ngăn chặn những hành động quân sự không được phép theo thẩm quyền pháp lý ở vùng biển Caribe và Venezuela, thêm rằng dường như Bộ trưởng Hegseth đang tìm cách đổ lỗi cho đô đốc Bradley.

"Tôi không thích việc quan chức chính trị trút hết trách nhiệm cho các sĩ quan thực địa. Quân nhân chỉ làm theo lệnh. Theo tôi, trong trường hợp này, quan chức chính trị ở Lầu Năm Góc đang cố gắng đổ lỗi cho người khác", ông Paul nói.

Bộ trưởng Hegseth chưa bình luận về những lời chỉ trích của thượng nghị sĩ Paul.

Thượng nghị sĩ Rand Paul phát biểu tại Đồi Capitol hôm 3/4. Ảnh: AP

Ít nhất 83 người đã thiệt mạng trong hơn 20 vụ tập kích "xuồng ma túy" do quân đội Mỹ tiến hành kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên biển Caribe và đông Thái Bình Dương hồi tháng 9. Những người chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump và một số chuyên gia đặt câu hỏi về tính hợp pháp của những hành động này.

Tổng thống Trump và cố vấn cấp cao khẳng định thông tin tình báo của Mỹ cho thấy rõ ràng các xuồng này đang vận chuyển ma túy vào Mỹ. Họ lập luận cuộc tấn công là hợp pháp vì ông Trump đã xác định các băng đảng ma túy là "tổ chức khủng bố nước ngoài" và Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh với các băng nhóm như vậy.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng cách lập luận này chưa từng có tiền lệ và Mỹ nên dựa vào lực lượng hành pháp, thay vì quân đội, để ngăn chặn, tịch thu ma túy cũng như bắt giữ nghi phạm, thay vì tiêu diệt ngay trên biển.

Đức Trung (Theo CNN, AP)