Nghị sĩ cảnh báo lệnh bắt ông Trump sẽ làm 'nổ tung' nước Mỹ

Thượng nghị sĩ Mỹ Graham chỉ trích công tố viên đang điều tra ông Trump và cảnh báo nếu cựu tổng thống bị bắt, điều đó sẽ khiến đất nước "nổ tung".

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham hôm 20/3 nói trên chương trình của Fox News rằng công tố viên liên bang quận Manhattan Alvin Bragg đang chịu áp lực chính trị để truy tố ông Trump về cáo buộc chi tiền "bịt miệng" sao khiêu dâm Stormy Daniels, dù vấn đề này đã rộ lên từ năm 2018.

"Trước Bragg đã có công tố viên Cyrus Vance Jr. xem xét sự việc và rồi bỏ qua. Đó là công tố viên ở New York đã nói rằng 'Tôi sẽ không xem xét sự việc như vậy ở cấp liên bang'", ông Graham nói, mô tả rằng các công tố viên trước đó rất ít quan tâm tới cáo buộc về cựu tổng thống Mỹ Trump.

Thượng nghị sĩ Graham cảnh báo nếu công tố viên Bragg truy tố ông Trump về cáo buộc với sao khiêu dâm Daniels, động thái đó sẽ khiến nước Mỹ "nổ tung".

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham tại Washington hồi tháng 4/2022. Ảnh: Reuters.

Ông Graham cho rằng Bragg chịu áp lực từ việc người tiền nhiệm Vance bị cựu công tố viên Mark Pomerantz chỉ trích do không truy tố Trump. "Theo quan điểm của tôi, điều đó không có giá trị", ông Graham nói, thêm rằng cựu tổng thống Trump sẽ là "người duy nhất trong lịch sử New York bị truy tố vì nguyên do này".

Bragg đang điều tra cáo buộc ông Trump vi phạm luật pháp liên bang khi trả 130.000 USD, thông qua luật sư thân tín Michael Cohen, để ém nhẹm mối quan hệ cùng diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trong giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2016. Ông Trump phủ nhận điều này.

Cựu tổng thống Mỹ Trump tuần trước viết trên mạng xã hội Truth do ông sáng lập rằng ông nhận được tin mình sẽ "bị bắt" vào ngày 21/3 và kêu gọi người ủng hộ tổ chức biểu tình để phản đối.

Tuy nhiên, Fox News hôm 20/3 dẫn nguồn thạo tin cho hay đại bồi thẩm đoàn Manhattan sẽ nghe một nhân chứng mới liên quan sự việc của ông Trump trình bày vào ngày 22/3. Điều này đồng nghĩa ông Trump có thể sẽ không "bị bắt" vào ngày 21/3 như lo ngại. Quyết định truy tố ông nếu có cũng sẽ được đưa ra sớm nhất vào tuần sau.

Giới chức an ninh Mỹ được cho là đang lên kế hoạch ứng phó kịch bản người ủng hộ cựu tổng thống Trump biểu tình nếu ông bị bắt. Một số biện pháp đã được thảo luận để đảm bảo an ninh trong trường hợp ông Trump hầu tòa, như phong tỏa một số tuyến phố, điều động thêm lực lượng cảnh sát và triển khai chướng ngại vật.

Ngọc Ánh (Theo Hill)