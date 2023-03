New York sẵn sàng đối phó nguy cơ biểu tình vì ông Trump

Cảnh sát New York và Cơ quan Mật vụ Mỹ lên kế hoạch ứng phó kịch bản người ủng hộ cựu tổng thống Trump biểu tình nếu ông bị bắt.

"Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả nguồn lực sẵn có", một quan chức Sở Cảnh sát New York cho biết hôm 19/3, thêm rằng Đội Phản ứng Chiến lược của cơ quan này, chuyên đối phó tình trạng bất ổn, đã sẵn sàng được triển khai khi cần.

Nguồn tin của cảnh sát New York nói rằng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), giới chức tòa án New York cùng văn phòng công tố viên liên bang quận Manhattan Alvin Bragg đã tham gia cuộc họp hôm 19/3 để thảo luận về biện pháp an ninh cho kịch bản đám đông ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump biểu tình.

Các quan chức dự kiến tiếp tục họp hôm nay để trao đổi thêm về kế hoạch đảm bảo an ninh cho New York. Các biện pháp được đề xuất gồm hạn chế phương tiện ra vào tòa án Manhattan, triển khai lực lượng an ninh bên trong và ngoài tòa án.

Các sĩ quan cảnh sát New York thực hiện nhiệm vụ ở thành phố hồi tháng 2/2022. Ảnh: Reuters.

Giám đốc Sở Cảnh sát New York Kevin Maloney cho biết lực lượng của ông đã sẵn sàng trong trường hợp ông Trump bị truy tố và bất ổn nổ ra. Ông cho biết lực lượng cảnh sát sẽ túc trực và giám sát tình hình vào ngày 21/3.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 19/3 cho biết chưa có dấu hiệu về nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực từ nhóm người ủng hộ ông Trump, nhưng thêm rằng Nhà Trắng đang theo dõi sát tình hình.

Cựu tổng thống Trump trước đó viết trên mạng xã hội Truth do ông sáng lập rằng ông nhận được tin mình sẽ "bị bắt" vào ngày 21/3 và kêu gọi người ủng hộ tổ chức biểu tình để phản đối.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại cơ quan này, hôm 19/3 phản đối hành vi biểu tình hay bạo lực sau phát ngôn của ông Trump. Ông McCarthy nói thêm nếu cựu tổng thống Trump bị bắt, ông cũng muốn mọi người phản ứng một cách bình tĩnh, không có hành động bạo lực hay gây hại cho người khác.

Alvin Bragg, công tố viên liên bang quận Manhattan, đang điều tra cáo buộc ông Trump vi phạm luật pháp liên bang khi trả 130.000 USD, thông qua luật sư thân tín Michael Cohen, để ém nhẹm mối quan hệ cùng diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trong giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2016.

Ông Trump luôn phủ nhận mối quan hệ với Daniels, cho rằng khoản tiền mà Cohen đã chi cho nữ diễn viên "chỉ là giao dịch cá nhân đơn giản" và "luật sư thực hiện giao dịch" phải chịu trách nhiệm nếu mắc lỗi, không phải ông. Ông khẳng định cá nhân không làm điều gì sai và cuộc điều tra nhắm vào ông thực chất để ngăn ông tái tranh cử tổng thống năm 2024.

Ngọc Ánh (Theo NY Post)