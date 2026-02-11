Nghi phạm xả súng ở trường học Canada là nữ

Cảnh sát Canada xác nhận nghi phạm xả súng khiến 9 người thiệt mạng ở thị trấn Tumbler Ridge là phụ nữ.

Vụ xả súng ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, miền tây đất nước, vào tối 10/2 đã khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm, tại trường trung học và một căn nhà. Tổng cộng 27 người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng.

Cảnh sát xác nhận nghi phạm là một phụ nữ nhưng chưa công bố danh tính. Trước đó truyền thông cũng mô tả tay súng là "một phụ nữ có mái tóc nâu, mặc váy".

"Chúng tôi chưa thể hiểu được lý do hay động cơ của thảm kịch này", Giám đốc Cảnh sát Hoàng gia Canada Ken Floyd nói.

Xe cảnh sát tập trung ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, Canada sau khi xả súng. Ảnh: ABC

Vụ xả súng là một trong những sự kiện gây thương vong hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử Canada. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông vô cùng đau lòng.

"Tôi cầu nguyện và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của những nạn nhân trong hành động bạo lực kinh hoàng này", ông Carney nói.

Vị trí xảy ra vụ xả súng. Đồ họa: Mapbox

Tumbler Ridge là thị trấn hẻo lánh với dân số khoảng 2.400 người, nằm ở vùng chân núi Rocky ở phía bắc British Columbia, cách thành phố Vancouver khoảng hơn 1.100 km về phía đông bắc.

Xả súng hàng loạt rất hiếm thấy tại Canada, quốc gia có luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn ở Mỹ. Một trong những sự việc gây thương vong nhiều nhất tại quốc gia này xảy ra hồi tháng 12/1989, khi 15 phụ nữ thiệt mạng trong vụ xả súng tại Montreal.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AP, AFP)