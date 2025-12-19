Nghi phạm xả súng ở đại học Mỹ tự sát trong nhà kho

Claudio Valente, 48 tuổi, nghi phạm xả súng tại Đại học Brown, được phát hiện chết trong nhà kho ở bang New Hampshire, sau 6 ngày bị cảnh sát truy lùng.

Tổng chưởng lý bang Rhode Island, Peter Neronha, ngày 18/12 cho biết thi thể nghi phạm xả súng tại Đại học Brown được phát hiện cạnh một chiếc túi đeo và hai khẩu súng trong nhà kho ở thị trấn Salem, bang New Hampshire.

Trước đó, đông đảo cảnh sát ập vào một khu vực ở Salem và tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại với biển số được cho là liên quan đến nghi phạm. Người này được xác định là Claudio Valente, 48 tuổi, cựu sinh viên Đại học Brown và là công dân Bồ Đào Nha.

"Nghi phạm tự sát tối nay", Oscar Perez, cảnh sát trưởng thành phố Providence, nói với phóng viên hôm 18/12. Cảnh sát tin rằng nghi phạm hành động đơn độc và hiện chưa rõ động cơ của ông ta.

Cảnh sát tìm kiếm nghi phạm vụ xả súng Đại học Brown tại thị trấn Salem, bang New Hampshire ngày 18/12. Ảnh: AP

Giới chức đang điều tra liệu Valente có phải thủ phạm sát hại giáo sư Nuno Loureiro của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) hai ngày sau vụ xả súng tại Đại học Brown hay không. Giáo sư Loureiro, 47 tuổi, bị bắn chết tại nhà riêng ở Brookline, ngoại ô Boston, bang Massachusetts, cách Đại học Brown khoảng 80 km về phía bắc.

Vụ xả súng tại Đại học Brown, bang Rhode Island hôm 13/12 khiến hai sinh viên thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương. Cảnh sát bắt một người đàn ông ngay sau sự việc, nhưng sau đó trả tự do vì xác định người này không liên quan.

Nghi phạm Valente tại một cơ sở cho thuê xe ở Boston, Massachusetts hôm 17/11. Ảnh: Sở cảnh sát Providence

Theo các nhà điều tra, nghi phạm chạy trốn vào các con phố gần hiện trường sau vụ xả súng. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn chủ yếu dựa vào hình ảnh thu được từ camera nhà dân.

Huyền Lê (Theo Reuters, CNN, AFP)