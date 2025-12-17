Nghi phạm xả súng ở Australia thoát hôn mê, bắt đầu bị thẩm vấn

Cảnh sát trực sẵn bên giường bệnh, thực thi lệnh bắt và thẩm vấn nghi phạm Naveed Akram ngay khi anh ta tỉnh lại sau ba ngày hôn mê.

Ủy viên cảnh sát bang New South Wales (NSW) Mal Lanyon ngày 17/12 cho biết quy trình tố tụng đã được khởi động với Naveed Akram, nghi phạm vụ xả súng ở bãi biển Bondi, ngay sau khi anh ta tỉnh lại sau hôn mê và được đội ngũ y tế xác nhận đủ tỉnh táo.

Cảnh sát đã trực sẵn bên giường bệnh của Akram, chờ các bác sĩ giảm liều lượng thuốc an thần đến mức bảo đảm nghi phạm có đầy đủ nhận thức và đủ khả năng hiểu quy trình pháp lý. Sau đó, họ đọc đầy đủ các quyền của nghi phạm theo thủ tục bắt giữ.

Ông Lanyon xác nhận Akram đã "bị đưa vào hệ thống quản lý giam giữ", sau ba ngày hôn mê tại bệnh viện. Nghi phạm sẽ có quyền tìm luật sư đại diện, nhận tư vấn pháp lý và bắt đầu bị thẩm vấn. Akram vẫn phải tham gia phiên điều trần trực tuyến đầu tiên trong hôm nay, nhiều khả năng phải nằm trên giường bệnh và nghe cáo trạng qua màn hình.

Nghi phạm Naveed Akram tại hiện trường vụ xả súng ngày 14/12 ở bãi biển Bondi, Sydney. Ảnh: ABC

Cảnh sát Australia hôm nay cũng thông báo đã khởi tố Naveed Akram với tổng cộng 59 tội danh, gồm tội khủng bố, giết người, cố ý gây thương tích nghiêm trọng.

Cảnh sát cho biết sẽ cáo buộc trước tòa rằng nghi phạm thực hiện hành vi gây chết người, gây thương tích nghiêm trọng và đe dọa tính mạng để thúc đẩy động cơ tôn giáo và gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng. "Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố, chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng", cảnh sát nêu trong thông cáo.

Naveed Akram và bố là Sajid Akram, 50 tuổi, bị cáo buộc nhắm vào cộng đồng Do Thái khi họ đang tổ chức lễ Hanukkah tại bãi biển Bondi, địa điểm nổi tiếng nhất Australia, vào chiều tối 14/12. Sau khoảng 9 phút đấu súng, Sajid Akram bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, trong khi Naveed bị bắn trọng thương và được đưa vào bệnh viện.

Australia đang tiếp tục điều tra các mối liên hệ giữa vụ tấn công và tổ chức IS. Ông Lanyon nói lực lượng chức năng đã tìm thấy thiết bị nổ tự chế cùng hai lá cờ IS trong phương tiện của nghi phạm.

Ủy viên cảnh sát bang New South Wales (NSW) Mal Lanyon họp báo ngày 16/12. Ảnh: News.com.au

Akram từng thể hiện quan điểm cực đoan từ khi 17 tuổi và từng rao giảng thông điệp cực đoan, trước khi lọt vào tầm theo dõi của Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO) năm 2019. Sau 6 tháng điều tra, an ninh ASIO bắt Isaac el Matari, kẻ tự xưng là thủ lĩnh IS tại Australia, nhưng thời điểm đó không kết luận Akram là mối nguy hiểm.

Hai bố con Akram đã tới Philippines tháng trước. Cục Di trú Philippines ghi nhận điểm đến cuối cùng của họ là Davao, miền nam nước này, và tin rằng họ tham gia một chương trình huấn luyện kỹ năng quân sự trước khi rời Philippines 28 ngày sau đó để trở về Sydney.

Giới luật sư tại Sydney cho hay không ít người e ngại tiếp nhận vụ việc. Raed Rahal, một luật sư Hồi giáo nổi tiếng ở Australia, lập luận rằng mọi người đều có quyền được đại diện pháp lý nhưng cá nhân ông cũng không muốn nhận trường hợp này. Ông nhấn mạnh hành vi bạo lực không đại diện cho bất kỳ đức tin nào và toàn bộ cộng đồng Hồi giáo đều phẫn nộ trước vụ xả súng.

