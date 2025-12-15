Nghi phạm xả súng ở Australia là hai cha con

Hai nghi phạm xả súng ở bãi biển Bondi khiến 15 người chết được xác định là cha và con trai, nhưng chưa rõ động cơ hành động.

Mal Lanyon, quan chức cảnh sát bang New South Wales của Australia, ngày 14/12 cho biết người cha 50 tuổi bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, trong khi con trai 24 tuổi bị thương nặng và đang điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát New South Wales trước đó thông báo đang tìm kiếm nghi phạm thứ ba, song ông Lanyon khẳng định chỉ có hai tay súng.

Theo quan chức tình báo Mỹ am hiểu thông tin về cuộc điều tra, người con là Naveed Akram, công dân Pakistan. Danh tính của người cha chưa được công bố, song giới chức xác định ông này sở hữu vũ khí hợp pháp và có giấy phép sử dụng súng trong 10 năm.

Hai nghi phạm trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Australia ngày 14/12. Ảnh: Sky News

Cảnh sát đã thu hồi 6 khẩu súng có giấy phép sở hữu tại hiện trường. Thiết bị nổ tự chế cũng được tìm thấy ở một trong những chiếc xe của các nghi phạm.

"Chúng tôi sẽ xem xét động cơ đằng sau vụ tấn công. Điều đó rất quan trọng đối với cuộc điều tra", ông Lanyon nói, thêm rằng cảnh sát xác định vụ xả súng là hành vi khủng bố.

Ít nhất 16 người, trong đó có nghi phạm, đã thiệt mạng và 40 người bị thương, bao gồm cả hai cảnh sát và ba trẻ em, trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi ở Sydney ngày 14/12. Hiện 5 người vẫn nguy kịch, những người khác trong tình trạng nghiêm trọng hoặc ổn định.

Vụ tấn công xảy ra khi hơn 1.000 người tập trung trên bãi biển Bondi để tham dự lễ hội Hanukkah của người Do Thái. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nghi phạm "cố tình nhắm mục tiêu cộng đồng Do Thái vào ngày đầu tiên của lễ Hanukkah".

Xả súng ở bãi biển Australia, ít nhất 10 người chết Hai tay súng xả đạn về phía bãi biển Bondi. Video: News.com.au

Ông Albanese đã đến hiện trường ngày 15/12 và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Một số lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã gọi điện cho Thủ tướng Australia để chia buồn. Theo ông Trump, sự việc ở Australia là "vụ tấn công bài Do Thái".

Theo định nghĩa của Viện Tội phạm học Australia, các sự việc được coi là xả súng khi có ít nhất 4 người chết, không tính nghi phạm. Các vụ xả súng hiếm khi xảy ra ở Australia, do quy định kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt. Vụ xả súng ở bãi biển Bondi là sự việc khiến nhiều người chết nhất kể từ sau vụ xả súng ở thị trấn Port Arthur hồi tháng 4/1996.

Huyền Lê (Theo AFP, CBS, Reuters)