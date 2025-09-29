Nghi phạm xả súng, đốt nhà thờ Mỹ là cựu lính thủy đánh bộ

Nghi phạm Sanford, 40 tuổi, xả súng, phóng hỏa nhà thờ Michigan khiến ít nhất 4 người chết là cựu lính thủy đánh bộ, từng tham chiến ở Iraq.

Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, bị cáo buộc lái xe tông vào nhà thờ Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Jesus (Mormon) ở Grand Blanc, ngoại ô thành phố Flint, bang Michigan, rồi xả súng trường và phóng hỏa công trình ngày 28/9, khiến ít nhất 4 người chết, 8 người bị thương.

Sanford là cư dân thành phố Burton, cách Flint 10 km, và là cựu binh phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến từ tháng 6/2004 đến tháng 6/2008. Gia đình anh ta có truyền thống phục vụ hải quân.

Theo hồ sơ quân đội, Sanford là công binh kỹ thuật chuyên sửa chữa, thu hồi phương tiện hỏng trên chiến trường ở Iraq từ tháng 8/2007 đến tháng 3/2008. Truyền thông địa phương cho biết Sanford trước đó còn phục vụ ở Okinawa, Nhật Bản.

Giới chức Michigan xác định Sanford là tay súng duy nhất trong vụ xả súng, phóng hỏa nhà thờ ở Grand Blanc. Nghi phạm đã đấu súng với cảnh sát ở bãi đậu xe nhà thờ và bị tiêu diệt trong vài phút.

Nhà thờ ở Grand Blanc, Michigan, bốc cháy sau vụ xả súng ngày 28/9. Ảnh: ABC News

Động cơ của nghi phạm chưa rõ. Cảnh sát lo ngại số người thiệt mạng tăng cao khi tiến hành tìm kiếm dưới đống đổ nát của nhà thờ.

Randy Thronson, 71 tuổi, hàng xóm của Sanford, cho biết nghi phạm là "một người tốt bụng", từng dọn tuyết giúp hàng xóm không lấy công. Sanford đã kết hôn và có một con.

"Thật đáng buồn. Có lẽ cậu ấy bị suy sụp tinh thần", Thronson, cựu binh từng phục vụ quân đội 25 năm, nói.

