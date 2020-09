Nghi phạm vứt xác bạn ở lề đường bị khởi tố

Nghệ AnNguyễn Đức Thủy, 32 tuổi, sát hại bạn, chở thi thể đi cách nhà 2 km để tạo hiện trường giả.

Thủy bị khởi tố bị can, tạm giam về tội Giết người, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) ngày 1/9 cho biết.

Thực nghiệm hiện trường Nguyễn Đức Thủy bị bắt. Video: Hải Bình Thủy và anh Võ Hiếu Hà (36 tuổi) là bạn bè từ lâu tại thị xã Thái Hòa, gần đây xảy ra mâu thuẫn. Đêm 20/8, anh Hà sau khi uống rượu đã chạy xe máy tới nhà Thủy, xảy ra to tiếng. Cơ quan điều tra xác định Thủy một mình tấn công khiến anh Hà tử vong tại chỗ. Dùng xe máy của nạn nhân, Thủy chở thi thể đi 2 km tới con đường đất cạnh khu vực một trường tiểu học. Tại đây, Thủy dùng xe máy đè lên phần thi thể, tạo dựng hiện trưởng giả vụ tai nạn giao thông. Che đậy xong hành vi, Thủy đi bộ về nhà, xếp một số vật dụng cá nhân rồi tới nhà người thân ở huyện Đô Lương cách hơn 70 km tá túc. Bị can Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Bình. Hôm sau, Thủy bị bắt. Cán bộ điều tra cho hay, bị can thừa nhận việc sát hại nạn nhân, song có lúc khai dùng hung khí đánh, có lúc lại khai đập đầu vào tường.

Nguyễn Hải