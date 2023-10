Nghi phạm thứ ba trong vụ đâm chết khách hát karaoke bị bắt

Hải PhòngQuách Đại Hải, người tham gia hỗn chiến làm chết một khách hát karaoke ở quận Lê Chân, đã bị bắt khi đang bỏ trốn vào phía Nam.

Hải, 24 tuổi, bị các lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt giữ khi đang đi ôtô khách di chuyển hướng từ tỉnh Đăk Nông đến tỉnh Bình Phước vào chiều 22/10.

Trước đó, hai nghi can Lê Văn Khánh và Trần Viết Trung bị lực lượng Công an huyện Ea H’leo, Công an tỉnh Đăk Lăk bắt vào sáng 22/10.

Theo điều tra ban đầu, tối 20/10, anh Hoàng Ngọc Trung, 28 tuổi, đi liên hoan rồi đến hát ở quán karaoke số 105 Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng. Đến khoảng 3h40 sáng hôm sau, trong lúc tính tiền, nhóm anh Ngọc Trung xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán.

Khánh khai khách yêu cầu quán cung cấp 4 nữ nhân viên phục vụ và hai bình khí cười. Lúc tính tiền, khách nói mới hút được 5 quả bóng cười ở bình thứ 2, còn nhân viên quán nói đã sử dụng 10 quả.

Quách Đại Hải bị bắt ở Bình Phước. Ảnh Báo Bình Phước

Khi nhóm anh Ngọc Trung nói sẽ "bốc phốt" quán lên mạng và không trả tiền hai bình khí cười, hai bên xô xát. Khánh, Trung, Hải lao vào hỗn chiến.

Khánh đâm chết anh Ngọc Trung và chém một người khác trọng thương.

Khánh và Trung bị bắt ở Đăk Lăk. Ảnh Xuân Hoa

Sau gây án, Khánh cùng Viết Trung cùng bắt xe khách đi vào phía Nam. Hải đi xe khác.

Lê Tân