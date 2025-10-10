Nghi phạm thứ 8 trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng bị bắt

MỹCảnh sát San Jose bắt Julian Gacutan, nghi phạm thứ 8 trong băng nhóm tiến hành vụ cướp phá tiệm vàng Kim Hưng.

Sở cảnh sát San Jose, bang California ngày 9/10 cho biết các nhà điều tra đã xác định Julian Gacutan, 19 tuổi, đến từ Nam San Francisco, là nghi phạm thứ 8 trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng hồi đầu tháng 9.

Sau khi lệnh bắt và lệnh khám nhà được phê chuẩn, cảnh sát San Jose đã phối hợp với cảnh sát San Ramon bắt Gacutan tại Oakland vào ngày 3/10 mà không gặp sự cố.

Nghi phạm Julian Gacutan, 19 tuổi. Ảnh: CBS News

"Tôi sẽ nhắc lại những gì đã nói: trốn sau lớp bịt mặt giữa một đám côn đồ sẽ không giúp các anh thoát khỏi trách nhiệm", phó cảnh sát trưởng San Jose Brian Shab cho biết. "Vụ bắt cho thấy dù các anh có trốn chạy công lý tạm thời, chúng tôi vẫn tìm ra và bắt được".

Chiều 5/9, băng cướp gồm ít nhất 10 nghi phạm đã lao xe vào tiệm vàng Kim Hưng trên đường Aborn, San Jose, lấy đi số hàng hóa hàng nghìn USD và đẩy ngã ông chủ gốc Việt 88 tuổi, dẫn đến đột quỵ. Gia đình cho biết ông đã xuất viện và đang hồi phục tại nhà, song vẫn hoảng loạn, bị sang chấn tâm lý.

Vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở Mỹ diễn ra thế nào Diễn biến vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở San Jose, bang California, Mỹ, chiều 5/9. Video: LA Times

Giới chức San Jose ngày 3/10 thông báo bắt 7 nghi phạm từ 18 đến 31 tuổi trong chiến dịch kéo dài nhiều tuần của bang California, với sự tham gia của hơn 100 cảnh sát từ nhiều cơ quan, cùng 4 đội đặc nhiệm SWAT.

Các vụ bắt được thực hiện tại nhiều khu vực, gồm Dublin, Pacifica, San Leandro, San Jose, Manteca và Antioch của bang California.

"Với vụ bắt mới nhất, chúng tôi đã tiến thêm một bước trong đảm bảo những người liên quan đến tội ác hèn hạ này phải chịu trách nhiệm", Thị trưởng San Jose Matt Mahan phát biểu ngày 9/10. Tất cả các nghi phạm đang bị giam tại Nhà tù Hạt Santa Clara với cáo buộc cướp tài sản.

Đức Trung (Theo CBS News, KTLA)