Nghi phạm thiêu ba người trong ngôi nhà cháy bị khởi tố

Hải PhòngNguyễn Thế Điểm bị cáo buộc đánh vợ hờ, tấn công hai người hàng xóm sang can ngăn rồi đốt nhà thiêu cả ba để che giấu tội ác.

Ông Điểm bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố về tội Giết người, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, thông tin ngày 16/12.

Theo cơ quan công an, ông Điểm là lao động tự do, quê ở huyện An Lão. Gần đây, ông sống như vợ chồng với bà Phan Thị Liễu, 65 tuổi tại ngôi nhà tạm dựng trên khu đất nông nghiệp ở ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, quận Lê Chân.

Nguyễn Thế Điểm, người giết vợ và hàng xóm rồi đốt nhà để phi tang tội ác. Ảnh Công an cung cấp

Trưa ngày 8/12, căn nhà bốc cháy. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nhà khóa ở cổng, ông Điểm kêu cứu bên trong.

Ông Điểm được đưa đi cấp cứu với vết bỏng ở chân, tay và đường hô hấp. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể bị cháy biến dạng. Theo lời khai của ông Điểm, đó là bà Liễu và vợ chồng người hàng xóm Hà Thị Lợi, 62 tuổi và ông Nguyễn Văn Lợi, 59 tuổi.

Khai với cơ quan công an, ông Điểm cho biết, trưa 8/12, bà Liễu, mua xăng về đổ xe máy. Trong nhà có ba người khác là ông Điểm, vợ chồng Lợi sang chơi. Sau đó, tàn thuốc lá do ông Lợi hút bắt vào bình xăng, gây cháy

Các điều tra viên nhận thấy trong lời khai của ông Điểm và những dấu vết tại hiện trường có nhiều mâu thuẫn. Ba nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, ngay ngắn cạnh nhau. Thái độ khi khai báo của ông Điểm có nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo nhiều nguồn tin, ông Điểm và bà Liễu thường xuyên cãi nhau. Sáng ngày 8/12, bà Liễu không ra ngoài như mọi ngày. Con gái riêng của bà mang đồ ăn sáng vào 8h cùng ngày cũng không thấy mẹ mở cửa, gọi điện thoại không nghe máy.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các điều tra viên nhận định, ba nạn nhân trong ngôi nhà bị cháy đã bị sát hại. Nghi phạm chính là ông Điểm, người duy nhất thoát khỏi đám cháy.

Cuối cùng, đến sáng 9/12, ông Điểm đã khai 5 giờ sáng ngày 8/12, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên hai người cãi vã, xô xát. Vợ chồng ông Lợi sang can ngăn. Do bị cả ba người đánh, ông Điểm dùng gậy gỗ đập đánh gục tất cả. Ông kéo 3 người vào trong nhà, đốt xăng để xóa dấu vết.

