Nghi phạm sát hại liên tiếp hai phụ nữ ra đầu thú

Hưng YênKiều Ngọc Anh ở xã Lạc Đạo bị cáo buộc là hung thủ sát hại hai phụ nữ, cướp tài sản vào chiều 14/1.

Ngọc Anh, 27 tuổi, đã đến cơ quan công an ở Hà Nội để đầu thú, sau khi bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo truy tìm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 14/1, Ngọc Anh sát hại một phụ nữ 20 tuổi ở đường nội bộ Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, Hưng Yên rồi cướp xe máy và tài sản cá nhân.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Nghi phạm di chuyển đến xã Lạc Đạo, dùng dao tấn công một phụ nữ đang đi đường. Nạn nhân đã cố chạy vào nhà dân gần đó nhưng do bị đâm vào vị trí hiểm nên đã tử vong.

Khi gây án, nghi phạm có dấu hiệu loạn thần, không tỉnh táo. Ngọc Anh sau đó trốn về tỉnh Bắc Ninh, bỏ xe máy ở địa bàn xã Thuận Thành.

Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động nhiều lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh truy bắt Ngọc Anh. Công an các xã, phường của hai địa phương cũng đã phát đi thông báo truy tìm cùng hình ảnh nhận dạng để người dân cảnh giác.

Lê Tân