Nghi phạm sát hại hàng xóm bị bắt

Quảng TrịSau khi đâm chết hàng xóm, Võ Thế Hùng, 43 tuổi, bỏ trốn vào rừng, tiếp tục di chuyển hàng trăm km vào Quảng Nam nhưng không thoát.

Trưa 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp nhiều lực lượng bắt giữ Võ Thế Hùng tại phường Điện Ngọc.

Hùng là nghi phạm sát hại hàng xóm Nguyễn Trung Thành, 62 tuổi, ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh.

Võ Thế Hùng khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo điều tra, gần trưa 21/5, Hùng cho rằng ông Thành "chỉ nhân viên thu tiền điện nhà mình" nên gây gổ, dùng dao đâm chết ông này. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn vào khu vực rừng Mũi Rú, xã Vĩnh Giang. Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động chó nghiệp vụ phối hợp cùng dân địa phương truy bắt nhưng không tìm thấy nghi phạm.

Nhận định Hùng đã rời địa phương sau khi gây án, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo công an địa phương kiểm tra hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường. Từ đây, cảnh sát phát hiện ông ta đã bỏ trốn hàng trăm km, đang có mặt tại phường Điện Ngọc, Quảng Nam.

Võ Thạnh