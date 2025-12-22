Nghi phạm sát hại bảo vệ bệnh viện bị bắt

Vĩnh LongNguyễn Minh Tâm, 30 tuổi, bị bắt sau một ngày dùng dao đâm chết bảo vệ bệnh viện.

Tâm bị Công an Vĩnh Long bắt khuya 21/12 khi đang lẩn trốn tại phường Thanh Đức, cách hiện trường khoảng 2 km. Bước đầu, anh ta thừa nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm vừa mãn hạn tù hồi tháng 10. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân, quá trình gây án của Tâm.

Nguyễn Minh Tâm trước khi bị bắt. Ảnh: Vĩnh Nam

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h40 ngày 20/12, nam bảo vệ 45 tuổi đang làm nhiệm vụ tại khu vực cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, phường Phước Hậu, thì Tâm chạy đến dùng dao đâm một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được cấp cứu tích cực, truyền 16 đơn vị máu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo một số người chứng kiến, nguyên nhân có thể là mâu thuẫn cự cãi của người phụ nữ trong lúc lấy xe ở bãi của bệnh viện. Lúc đó, nam bảo vệ đến can ngăn và xảy ra xô xát với Tâm đang có mặt tại đây. Tâm sau đó bỏ về, song đã quay lại gây án.

An Bình