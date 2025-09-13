Nghi phạm sát hại 4 người ở Đăk Lăk 'có ý định tự tử'

Nguyễn Nam Đại Thuận, 37 tuổi, sau khi sát hại vợ và 3 người trong gia đình, đã mua ma túy sử dụng và thuốc ngủ với ý định tự tử, theo cảnh sát.

Ngày 13/9, Thuận (tức Hào Điên, ngụ phường Ea Kao) bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị can có tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích, nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi, đã đăng ký kết hôn với Thuận); bà Trần Thị Dung (55 tuổi) và Bùi Văn Nghĩa (23 tuổi) - mẹ và em trai chị Hoa. Bé trai 13 tuổi, con riêng của chị này đã qua nguy kịch.

Nguyễn Nam Đại Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Thuận khai đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ. Một năm sau, chị vợ sinh bé gái. Thời gian sau đó, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, chỉ thỉnh thoảng lui tới thăm con.

Anh ta cho biết khoảng 10 ngày gần đây thấy gia đình vợ xa lánh, hắt hủi. Còn chị Hoa thường xuyên không nghe điện thoại, vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con gái nên nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù.

Theo điều tra, tối hôm qua, sau khi sử dụng ma túy đá, Thuận mang một con dao bầu, một cây búa đinh rồi đón xe đến nhà chị Hoa ở phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột cũ). Khi anh Nghĩa mở cửa, hắn lập tức dùng búa tấn công, kéo nạn nhân ra ngoài đường rồi dùng dao sát hại.

Thuận tiếp tục xông vào nhà sát hại chị Hoa và mẹ, đâm Phát nhiều nhát. Bé trai dù bị thương rất nặng, song chạy thoát sang nhà hàng xóm, được đưa đi cấp cứu sau đó. Thời điểm này trong nhà cũng có bé gái 3 tuổi (con chung của chị Hoa với Thuận) nhưng hắn không ra tay.

Sau khi gây án, Thuận lục lấy tiền của mẹ vợ. Trên đường bỏ trốn, anh ta cướp xe SH, mở cốp lấy 2 chiếc điện thoại vứt bỏ bên đường, lấy số tiền trong đó cho vào túi. Để tránh bị công an phát hiện, Thuận mặc áo chống dạng dài của người phụ nữ, trùm kín mặt.

Nghi phạm khai, quá trình lẩn trốn đã mua một con dao nhọn, mua ma túy sử dụng và mua cả thuốc ngủ với ý định sẽ uống để tự tử.

Camera an ninh ghi hình Nguyễn Nam Đại Thuận trên đường chạy trốn. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Trước án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Đăk Lăk đã huy động hơn 100 cảnh sát chốt chặn các ngả đường, truy bắt hung thủ. Đến 8h30 sáng nay, cảnh sát khống chế Thuận khi hắn đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng ở phường Ea Kao, thu giữ một số đồ vật, trong đó có ma túy và một lọ thuốc ngủ.

Trần Hóa