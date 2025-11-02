Nghi phạm người Trung Quốc bỏ trốn khi được chữa bệnh

Đà NẵngLi Shang Ze, 31 tuổi, bị bệnh trong thời gian bị tạm giam, được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng đã bỏ trốn khi một bên chân vẫn còn còng số 8.

Chiều 2/11, sau nhiều giờ truy tìm, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Li Shang Ze, quốc tịch Trung Quốc, khi đang lẩn trốn ở địa bàn phường Ngũ Hành Sơn - cách nơi bỏ trốn khoảng 5 km.

Li Shang Ze là bị can vụ án Bắt giữ người trái pháp luật.

Li Shang Ze bị bắt giữ sau nhiều giờ trốn khỏi bệnh viện. Ảnh: Cao Em

Trước đó, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, Li Shang Ze bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng sau khi được công an đưa đến đây điều trị. Khi trốn thoát theo hướng đường Hải Phòng - Ông Ích Khiêm, một bên chân anh ta còn mang còng số 8.

Công an thành phố đã huy động công an các phường, xã tập trung rà soát cư trú, camera an ninh... để truy tìm, bắt giữ Li Shang Ze. Các trang mạng, nhóm Zalo của tổ dân phố cũng đăng thông báo để người dân phối hợp.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của Li Shang Ze.

Ngọc Trường