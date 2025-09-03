Nghi phạm nêu lý do bắn chết cựu chủ tịch quốc hội Ukraine

Nghi phạm ám sát cựu chủ tịch quốc hội Ukraine tại Liv nhận tội trước tòa, nói rằng động cơ là nhằm "trả thù chính quyền".

Tòa án quận Halytsky ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine, ngày 3/9 xét xử nghi phạm sát hại nghị sĩ Andriy Parubiy, người từng giữ chức chủ tịch quốc hội Ukraine giai đoạn 2016-2019. Cơ quan công tố Ukraine chưa tiết lộ danh tính của nghi phạm, dù giới chức đã cho phép truyền thông dự phiên tòa.

"Đúng, tôi đã giết ông ấy. Đây là hành động trả thù cá nhân nhằm vào chính quyền. Tôi muốn xét xử nhanh để được đưa vào diện trao đổi tù nhân, sang Nga tìm thi thể con trai mình", nghi phạm 52 tuổi khai trước tòa.

Nghi phạm khẳng định không có liên hệ với cơ quan tình báo Nga, giải thích lựa chọn ám sát nghị sĩ Parubiy vì cựu chủ tịch quốc hội Ukraine "tình cờ ở gần đó". Nghi phạm thêm rằng "sẵn sàng ra tay" nếu gặp chính trị gia khác như cựu tổng thống Petro Poroshenko.

Nghi phạm (giữa) ám sát nghị sĩ Andriy Parubiy bị áp giải vào phòng xét xử ngày 2/9. Ảnh: Reuters

Truyền thông Ukraine đưa tin con trai của nghi phạm đã nhập ngũ và tử trận, song cơ quan công tố cho biết thông tin này "đang chờ xác minh".

Cựu chủ tịch quốc hội Parubiy, 54 tuổi, bị sát hại khi đi bộ trên vỉa hè ở thành phố Lviv hôm 30/8. Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy nghi phạm phục sẵn tại dãy ôtô đang đỗ cạnh vỉa hè. Khi ông Parubiy bước qua, người này nhanh chóng áp sát từ phía sau, rút súng rồi bắn cựu chủ tịch quốc hội Ukraine. Nghi phạm băng qua đường rồi bỏ trốn sau khi gây án.

Theo cơ quan công tố, nghi phạm đã trốn vào rừng, đốt quần áo và phá xe đạp dùng để tiếp cận Parubiy. Các điều tra viên bắt được nghi phạm tại tỉnh Khmelnytsky sau đó một ngày. Cơ quan công tố quyết định giam người này trong 60 ngày để phục vụ điều tra.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), cảnh sát quốc gia và Văn phòng Tổng công tố cho rằng tình báo Nga có thể đứng sau vụ ám sát, song chưa công bố bằng chứng cụ thể.

Vụ ám sát gây chấn động chính trường Ukraine khi Parubiy là chính trị gia có ảnh hưởng lớn, từng đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện Maidan năm 2014. Parubiy theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, hồi năm 2019 trở thành nghị sĩ đảng Đoàn kết châu Âu do ông Poroshenko thành lập.

