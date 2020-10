Nghi phạm Mỹ vờ ngất khi lộ thân phận ở Việt Nam

Hammett Andrew là nghi phạm đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã bị cảnh sát Mỹ lần đầu tiên điều chuyên cơ sang sân bay Nội Bài, Hà Nội dẫn độ về nước.

Hammett Andrew bỏ trốn năm 2019 trước khi bị tòa án ở Mỹ ra 7 lệnh bắt và truy nã về hành vi sản xuất, phân phối, mua bán hoặc sở hữu trái phép có mục đích các loại ma túy.

Đầu tháng 9, Bộ Công an nhận được đề nghị phối hợp truy bắt nghi phạm này. Cơ quan chức năng sau đó xác định Hammett Andrew đang thuê trọ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quá trình giám sát, lực lượng chức năng phát hiện Hammett Andrew thường xuyên quậy phá do sử dụng rượu, bia vào đêm và rạng sáng, có biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần.

"Phương pháp tiếp cận phải tính toán kỹ, lựa chọn thời cơ bắt giữ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn", thiếu tá Hà Đức Quang, Phó trưởng phòng Tương trợ tư pháp về hình sự, hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an), trực tiếp tham gia chỉ đạo truy bắt, nói.

Khi làm việc với cảnh sát Việt Nam hôm 22/10, Hammett Andrew vờ ngất để trốn tránh. Ảnh: Quyết Nguyễn

Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi Hammett Andrew để tránh trường hợp hắn di chuyển đi nơi khác trong lúc chờ phối hợp với các bên. Sau hơn một tháng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp sát Hammett Andrew, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đưa về trụ sở công an. Hammett Andrew tỏ ra bất ngờ, lo lắng nhưng không chống đối hay thể hiện có tình trạng bất thường về sức khỏe.

"Nhưng khi phải làm việc với cơ quan công an Việt Nam, nghe đọc lệnh bắt, Hammett Andrew lập tức tỏ ra mệt mỏi, vờ ngất để trốn tránh", thiếu tá Quang kể.

Hammett Andrew bị cảnh sát dẫn giải lên chuyên cơ riêng ở Nội Bài trưa 23/10. Ảnh: Quyết Nguyễn

Hammett Andrew nói muốn định cư lâu dài ở Việt Nam, không muốn quay lại Mỹ nên xin được tạo điều kiện. Khi đề nghị này không được chấp nhận, trong quá trình bị dẫn giải, di lý ra Hà Nội, anh ta không hợp tác, vờ đang bị đau dạ dày, không đủ sức khỏe để làm việc.

Cùng với Hammett Andrew trong tháng 10, cảnh sát Việt Nam cũng phối hợp bắt Wade Astle, 46 tuổi - nghi phạm bị cảnh sát Mỹ truy nã về tội Xâm hại tình dục trẻ em. Nhà chức trách sau đó xác định Wade Astle đang thuê trọ ở quận Tân Bình, TP HCM.

Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an do thiếu tá Quang chỉ đạo đã vào TP HCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM tổ chức vây bắt thành công Wade Astle.

Ngày 23/10, Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã điều chuyên cơ đặc biệt tới sân bay quốc tế Nội Bài để dẫn giải Hammett Andrew, Wade Astle về nước.

Wade Astle (áo xanh, còng tay) bị cảnh sát áp giải ra sân bay Nội Bài hôm 23/10. Ảnh: Quyết Nguyễn

"Đây là lần đầu tiên phía Mỹ đưa chuyên cơ sang Việt Nam để dẫn độ nghi phạm", đại diện Bộ Công an cho biết.

Giải thích lý do điều chuyên cơ cũng như việc cảnh sát Việt Nam phải theo dõi hơn một tháng trước khi bắt, thiếu tá Quang nói do diễn biến phức tạp của Covid-19 mọi đường bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam tạm dừng. Bên cạnh đó, nhà chức trách hai bên phải tính toán để việc bắt, bàn giao phải phù hợp chặt chẽ với lịch bay của chuyên cơ và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nghi phạm cũng như lực lượng tham gia áp giải từ TP HCM ra Hà Nội.

Bá Đô