Nghi phạm Mỹ được tại ngoại miễn bảo lãnh trước khi đâm chết cô gái Ukraine

Trước khi sát hại cô gái tị nạn người Ukraine, nghi phạm Brown được thẩm phán cho tại ngoại không cần bảo lãnh, dù có tới 14 tiền án cùng tiền sử tâm thần.

Iryna Zarutska, cô gái 23 tuổi người Ukraine, đang tị nạn ở Mỹ, bị người vô gia cư Decarlos Brown đâm chết trên tàu điện ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina ngày 22/8.

Sự việc gần đây trở thành tâm điểm chú ý, gây tranh cãi trong chính trường Mỹ về nỗ lực trấn áp tội phạm, sau khi video khoảnh khắc Brown sát hại Zarutska được giới chức công bố. Một trong những thông tin gây tranh luận nhiều nhất là cách hệ thống tư pháp Mỹ đối xử với Brown, người thường xuyên vào tù ra tội và có tiền sử tâm thần.

Khoảnh khắc người mẫu tị nạn Ukraine bị đâm chết ở Mỹ Khoảnh khắc Zarutska bị sát hại trên tàu điện ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Video: CATS

Kể từ năm 2007, Brown đã bị bắt ít nhất 14 lần ở bang Bắc Carolina vì nhiều tội danh, từ hành hung, tàng trữ vũ khí, cho đến trộm cắp tài sản, cướp có vũ trang.

Hồi đầu năm, Brown gọi tới đường dây nóng của cảnh sát, khai rằng có "vật liệu nhân tạo đang kiểm soát hành vi của anh ta từ bên trong". Sau khi cảnh sát nói họ không thể làm gì được, Brown đã nổi giận, gọi liên tục vào số 911, dẫn tới việc bị bắt hôm 19/1 với cáo buộc lạm dụng số khẩn cấp.

Mẹ của Brown nói với truyền thông địa phương rằng con trai bà bị tâm thần phân liệt và lẽ ra không nên được phép lang thang trên đường phố. Tuy nhiên, Brown vẫn được thẩm phán Teresa Stokes, bang Bắc Carolina, cho phép tại ngoại, với yêu cầu ký giấy cam đoan sẽ có mặt đúng hẹn ở các phiên xử, thay vì phải nộp tiền bảo lãnh.

Việc thẩm phán Stokes cho phép Brown được tại ngoại miễn bảo lãnh khiến nhiều người khó hiểu, bởi người đàn ông này trước đó đã thụ án 5 năm tù từ năm 2014 vì tội cướp vũ trang. Sau khi mãn hạn tù, Brown tiếp tục bị bắt vì hành hung em gái tại nhà.

Với quyết định của thẩm phán này, Brown đã tự do đi lại trên đường phố, cho đến khi ra tay sát hại Zarutska. Sau khi bị bắt, Brown bị giam không được bảo lãnh tại nhà tù hạt Mecklenburg.

"Đây là thất bại bi thảm của tòa án và thẩm phán. Chúng ta bắt người chỉ để họ được phóng thích nhanh chóng, làm suy yếu năng lực bảo vệ cộng đồng. Chúng ta cần một giải pháp lưỡng đảng để giải quyết vấn đề này, cũng như vấn đề bệnh nhân tâm thần không được điều trị được phép ra đường", Thị trưởng Charlotte Vi Lyles nói.

Decarlos Brown Jr. (trái) và cô gái người Ukraine Iryna Zarutska. Ảnh: Newsweek

Nhiều người Mỹ tỏ ra bất ngờ khi biết về lệnh thả người của thẩm phán Stokes. "Brown là người vô gia cư, thả rồi anh ta sẽ đi đâu? Đây là một thất bại to lớn. Brown không có ai bên cạnh, mẹ anh ta cũng từ mặt con vì anh ta quá hung bạo", hàng xóm của Zarutska ở Charlotte bày tỏ.

Vụ sát hại cô gái người Ukraine còn phơi bày những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng trong hệ thống giao thông công cộng ở Charlotte. Nghi phạm Brown bị cáo buộc trốn vé, ở cả xe buýt và tàu điện.

Cảnh sát địa phương đã không còn giám sát Hệ thống Giao thông Công cộng Charlotte (CATS) kể từ tháng 12 năm ngoái, khi CATS thuê dịch vụ an ninh tư nhân. Hợp đồng thuê bố trí 218 nhân viên an ninh trên toàn hệ thống, nhưng có tới 15% vị trí đang chưa tìm được ứng viên.

Các thành viên Hội đồng Thành phố Charlotte cũng đã đề cập đến vấn đề tội phạm trên CATS trong cuộc họp vài ngày sau vụ tấn công. Nhiều người cảnh báo cử tri của họ cảm thấy không an toàn khi đi xe buýt, tàu điện trong thành phố.

"Điều này thật đáng lo ngại. Rõ ràng chính sách an toàn hiện tại của thành phố là chưa đủ", Dimple Ajmera, ủy viên Hội đồng Thành phố Charlotte, cảnh báo.

