Nghi phạm 'mang áo in cờ Iran' xả súng vào quán bar Mỹ

Tay súng mặc áo in hình cờ Iran, ngồi trên xe SUV xả súng vào quán bar gần Đại học Texas trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.

Ndiaga Diagne, 53 tuổi, sử dụng súng lục và súng trường để thực hiện vụ tấn công lúc gần 2h sáng 1/3 bên ngoài quán bar Buford's Backyard Beer Garden trên đường Sixth Street. Đây là địa điểm giải trí về đêm tập trung nhiều quán bar, câu lạc bộ âm nhạc gần Đại học Texas, thành phố Austin, thủ phủ bang Texas.

Nghi phạm đã lái xe qua quán nhiều lần trước khi dừng lại và ngồi trong chiếc SUV, dùng súng lục bắn vào những người đang ngồi trên sân hiên và phía trước quán, theo Lisa Davis, cảnh sát trưởng thành phố Austin.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng quán bar Buford's Backyard Beer Garden ở Austin, bang Texas, ngày 1/3. Ảnh: AP

Diagne, người Mỹ gốc Senegal, sau đó rời khỏi xe, cầm súng trường bước ra ngoài và bắt đầu bắn vào người qua đường trước khi bị cảnh sát hạ gục. Vụ xả súng khiến hai người chết, 14 người bị thương trong đó ba người đang trong tình trạng nguy kịch.

Một sĩ quan giấu tên cho biết Diagne mặc áo nỉ in chữ "Tài sản của Thánh Allah" và áo phông in hình cờ Iran. Đặc vụ FBI Alex Doran cho hay giới chức chưa xác định được động cơ vụ tấn công, nhưng "có những dấu hiệu trên người nghi phạm và trong xe của hắn cho thấy có thể có liên hệ với khủng bố".

"Hiện tại chúng tôi chỉ có thể nói rằng đây là hành động khủng bố", ông Doran nói trong buổi họp báo ngày 1/3. "Vẫn còn quá sớm để kết luận đó là loại hình khủng bố nào".

Nathan Comeaux, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Texas, cho biết đang mua pizza ở một xe bán đồ ăn cạnh quán bar thì nghe những phát súng đầu tiên vang lên. Không ai quanh xe bán pizza hiểu chuyện gì đang xảy ra, một số người thậm chí còn nghĩ đó là tiếng pháo hoa hoặc tiếng xe máy nẹt pô.

Comeaux nấp sau một băng ghế khoảng một phút trước khi ra ngoài và thấy các sĩ quan cảnh sát chạy về phía hiện trường. Anh lấy điện thoại ra ghi hình. Nhiều tiếng súng vang lên, nghi phạm chĩa súng vào cảnh sát trước khi các sĩ quan bắn trả.

Hiện trường vụ xả súng nhìn từ trên cao ngày 1/3. Ảnh: AP

Vụ xả súng xảy ra một ngày sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về sự việc.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott cảnh báo chính quyền bang sẽ đáp trả mạnh mẽ những người "lợi dụng cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông để đe dọa Texas". "Chúng tôi sẽ không bị đe dọa và chúng tôi sẽ không bị khủng bố", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo AFP, AP)