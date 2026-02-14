Nghi phạm ma túy thách công an bắt mình

Quảng NgãiĐọc tin băng ma túy ở Khu Kinh tế Dung Quất bị triệt phá, Luân bình luận "còn tao nữa, bắt luôn đi" và bị bắt sau 13 ngày.

Ngày 14/2, Công an xã Bình Sơn, Quảng Ngãi, cho biết đã khởi tố Nguyễn Thanh Luân ngụ thôn Trung An về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thanh Luân lúc nghe quyết định khởi tố. Ảnh: Công an xã Bình Sơn

Trước đó, hôm 31/1, sau khi Truyền hình An ninh Quảng Ngãi đăng thông tin về việc cảnh sát đột kích tụ điểm ma túy, hầm trú ẩn của Bùi Văn Thiện, bắt 6 người, Luân dùng Facebook cá nhân bình luận: "Còn bố mày nữa, bắt luôn đi".

Sau dòng bình luận "ngông cuồng, thách thức pháp luật", Luân bị cảnh sát theo dõi, phát hiện liên quan ma túy.

Theo Công an xã Bình Sơn, Luân từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích, đi cai nghiện bắt buộc nhưng vẫn không dứt bỏ được ma túy.

Cảnh sát kêu gọi người dân tiếp tục tố giác tội phạm về ma túy, không bao che dung túng.

Phạm Linh