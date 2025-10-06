'Nghi phạm lên kế hoạch kỹ lưỡng, bắn camera trước khi sát hại 3 người'

Theo Giám đốc Công an Đồng Nai, Lê Sỹ Tùng nấp trên đồi phía trước nhà nạn nhân để nghiên cứu địa hình, trước khi sát hại đã bắn hỏng hệ thống camera để che giấu hành vi.

Chiều 6/10, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, chủ trì buổi họp báo, thông tin phá án vụ 3 người trong gia đình bị Lê Sỹ Tùng sát hại, cướp tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải (trái) chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phước Tuấn

Cảnh sát chặn các ngả, ngăn nghi phạm tẩu thoát sang Campuchia

Ông Hải cho biết, sáng 3/10, ngay sau khi xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, phối hợp nhiều lực lượng để triệt phá. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cùng các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo công an tỉnh tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an TP HCM nhanh chóng làm rõ vụ án.

"Bộ trưởng nhấn mạnh đây là trách nhiệm của Công an trước nhân dân, trước Đảng", thiếu tướng Hải thông tin. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khám nghiệm, thu thập thông tin, họp bàn kế hoạch điều tra.

Ban chuyên án phân công 5 Phó giám đốc phụ trách 5 mũi công tác, thành lập 15 tổ điều tra, khám nghiệm, truy bắt với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, chiến sĩ. Công an Đồng Nai đồng thời trao đổi với lực lượng biên phòng, phối hợp kiểm soát chặt khu vực biên giới, ngăn nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia.

Ngoài ra, công an tỉnh cũng phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, tiếp nhận và xác minh nhiều nguồn tin người dân cung cấp. Từ các thông tin này, lực lượng điều tra đã xác định được hướng di chuyển, dấu vết rời khỏi hiện trường và nhân dạng nghi phạm.

Trong 56 giờ kể từ khi phát hiện vụ án, nghi phạm Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa) đã bị bắt, thu giữ nhiều tang vật, 52 triệu đồng... Tùng chưa lập gia đình, sống chung bố mẹ. Anh ta đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng súng sát hại 3 người, cưa két sắt để cướp tài sản.

Lãnh đạo Ban chuyên án đánh giá, bước đột phá trong phá án là nhờ nguồn tin từ quần chúng nhân dân. "Đến lúc này, lời khai của nghi phạm phù hợp tài liệu chứng cứ", tướng Hải nói.

Nghi phạm lên kế hoạch kỹ lưỡng, bắn camera, trốn trên ngọn đồi

Theo Giám đốc Công an Đồng Nai, để gây án, Tùng đã tìm hiểu về gia đình nạn nhân, song đến nay chưa có thông tin cho thấy anh ta có mối quan hệ với họ.

Trước khi sát hại các nạn nhân, Tùng đã dùng súng bắn vào hệ thống camera an ninh của gia đình để che giấu hành vi. Anh ta nấp trên đồi phía trước nhà, quan sát, nghiên cứu địa hình và sinh hoạt của các nạn nhân trước khi tiếp cận.

Cơ quan điều tra cho biết chưa xác định được Tùng có nghiện game hay không, song nghi phạm từng có thời gian chơi game. Sức khỏe của Tùng hiện ổn định, khai báo rõ ràng, các yếu tố liên quan sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục chứng minh.

"Chúng tôi khẳng định động cơ của nghi phạm là giết người, cướp tài sản, bởi anh ta không có nghề nghiệp ổn định", Giám đốc Công an Đồng Nai nói.

Đây được đánh giá là vụ án khó, bởi nghi phạm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, che giấu hành vi tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Khu vực nhà nạn nhân lại biệt lập, xung quanh không có hộ dân sinh sống, nên quá trình thu thập chứng cứ và nhân chứng ban đầu gặp nhiều trở ngại.

Công an Đồng Nai xác định súng mà Tùng sử dụng là vũ khí quân dụng, đang xác minh nguồn gốc và sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau.

Hiện, bị Công an Đồng Nai cáo buộc hành vi Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tiếp tục làm rõ các dấu hiệu tội phạm khác.

Nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai khai 'thực hiện nhiệm vụ game giao' Lê Sỹ Tùng khai về hung khí, cách thức "gây khó khăn cho cơ quan điều tra". Video: Công an cung cấp

Vụ trọng án được phát hiện sáng 3/10, khi người dân đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh ở xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ), thấy thi thể vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên cùng cháu ngoại 11 tuổi. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định cả 3 nạn nhân bị bắn vào đầu, tài sản bị lục lọi, két sắt bị đập phá. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này "gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận".

Sau hơn 2 ngày điều tra, mặc dù thông tin từ hiện trường khá mờ nhạt, các lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ Tùng vào chiều hôm qua; thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Lúc đầu, Tùng nói không liên quan đến vụ án mạng, chỉ thừa nhận có thuê xe ôm vào khu vực gần cơ sở thu mua nông sản của gia đình ông Thiên. Đến sáng hôm sau anh ta đón xe ôm về nhà ở phường Phước Long và ở đây đến khi công an mời làm việc. Tuy nhiên, trước các chứng cứ cảnh sát thu thập được, Tùng đã thừa nhận hành vi bắn chết 3 nạn nhân.

Nghi phạm nghiện game nặng, khai động cơ gây án là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi". Khi tấn công các nạn nhân, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Lê Sỹ Tùng (áo đen) trong buổi sáng 3/10. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa nay, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, đã gửi thư biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của các đơn vị tham gia phá án. Ông đánh giá, việc bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và nghiệp vụ sắc bén của lực lượng.

"Kết quả điều tra, khám phá vụ án góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an", Thứ trưởng Nguyễn Văn Long viết, đồng thời đề nghị cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp cơ quan tố tụng xử lý nghiêm nghi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Phước Tuấn - Quốc Thắng