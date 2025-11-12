Nghi phạm hãm hại con của bạn ra đầu thú

An GiangSau khi thực hiện hành vi đồi bại với con gái 7 tuổi của bạn nhậu, Lê Trí Tâm Anh, 37 tuổi, đến công an đầu thú.

Ngày 12/11, Tâm Anh bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lê Trí Tâm Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, hôm 8/11, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn tại xã Chợ Vàm, Tâm Anh đi về ngang nhà bạn nhậu thì nảy sinh ý định đen tối với con gái 7 tuổi của gia chủ. Hắn dụ dỗ bé gái về nhà của mình chơi.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tâm Anh chở nạn nhân về nhà của cháu. Thấy con gái của biểu hiện lạ, gia đình hỏi chuyện thì cháu kể lại toàn bộ sự việc. Phụ huynh của bé đã báo công an.

Biết bị lộ, Tâm Anh đến công an đầu thú, thừa nhận từng xâm hại bé tại nhà riêng của mình hồi cuối tháng 10.

Ngọc Tài - Dương Đông