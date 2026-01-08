Nghi phạm hãm hại cô gái say rượu bị bắt trên đường bỏ trốn

Hà TĩnhHồ Đức Bình, 37 tuổi, chuốc rượu say bạn gái quen qua mạng, đưa vào nhà nghỉ ở Hà Nội giở trò đồi bại, bỏ trốn nhưng bị cảnh sát vây bắt.

Ngày 8/1, lãnh đạo Công an phường Hoành Sơn cho biết đã bàn giao Bình, 37 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi, cho Công an TP Hà Nội để điều tra hành vi Hiếp dâm.

Nghi can Bình thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Bình quen cô gái quê Hòa Bình qua mạng xã hội. Rạng sáng 6/1, anh ta rủ bạn gái đi ăn, chuốc rượu say rồi đưa vào nhà nghỉ giở trò đồi bại.

Sau khi gây án, Bình bắt xe khách Bắc Nam để về quê lẩn trốn. Nạn nhân sau đó tố cáo hành vi của Bình tới cảnh sát.

Khoảng 15h cùng ngày, từ tin báo của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an phường Hoành Sơn phát hiện Bình đang trên xe khách biển Quảng Ngãi di chuyển qua địa bàn trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh nên lên kế hoạch vây bắt.

Khi xe khách dừng tại một cây xăng, 4 cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận, siết vòng khống chế nghi phạm.

Đức Hùng