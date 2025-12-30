Nghi phạm giết người tạo vỏ bọc doanh nhân, trốn truy nã 25 năm

Quảng TrịNguyễn Thị Bé, 57 tuổi, khi trốn truy nã về hành vi mua bán ma túy và giết người đã phẫu thuật thẩm mỹ, tạo vỏ bọc doanh nhân ở Lào để tránh bị nhận diện.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Trị đã bàn giao bà Nguyễn Thị Bé, trú tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ cho Công an tỉnh Ninh Bình điều tra.

Nguyễn Thị Bé bắt sau 25 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an Quảng Trị

Năm 2001, bà Bé bị Công an tỉnh Nam Định truy nã về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Bốn năm sau, bà này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM truy tìm về hành vi Giết người.

Lúc này, bà Bé qua Lào lẩn trốn và thay tên đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên, 53 tuổi, trú tại bản Nóng Đờn, thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt và cắt mọi liên lạc với gia đình, người thân.

Sống tại Lào, nghi phạm đã tạo lớp vỏ bọc là doanh nhân, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt để tránh bị nhận dạng và chọn nơi khu vực xa dân cư sinh sống.

Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt (Lào) bàn giao Nguyễn Thị Bé cho Công an Việt Nam. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện bà Bé nhưng căn cứ vào nhận dạng thì không phù hợp nên cần được xác minh. Tháng 12, Công an tỉnh Quảng Trị và Sạ Vẳn Na Khệt xác định Hồ Thị Hương Liên, chính là Nguyễn Thị Bé nên bắt giữ tại Làom di lý về Việt Nam.

Đắc Thành