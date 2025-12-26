Nghi phạm giết người ở TP HCM bị bắt khi định trốn sang Campuchia

Tây NinhHuỳnh Kim Long, 22 tuổi, chém người đàn ông tại TP HCM, bị bắt khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Ngày 26/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết đã bàn giao Long cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM điều tra về hành vi Giết người.

Huỳnh Kim Long bị đồn biên phòng bắt giữ. Ảnh: Nam An

Bước đầu, Long khai tối hai hôm trước đang ở nhà thì nghe vợ cãi nhau qua điện thoại với một người và bị dọa đánh. Long sau đó gọi điện hẹn người này đến khu vực chợ Phú Nhuận để "nói chuyện". Khoảng 22h, anh ta nhờ bạn chở đến điểm hẹn, gặp một phụ nữ cùng bốn người đàn ông.

Một người nhận đã nói chuyện qua điện thoại trước đó với Long. Hai bên xảy ra cự cãi, xô xát, Long rút dao chém liên tiếp.

Gây án xong, Long rời khỏi hiện trường, được bạn chở về nhà tại quận Gò Vấp ở qua đêm. Quyết định bỏ trốn sang Campuchia, anh ta đón xe đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, sau đó đổi hướng sang cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Sáng nay, khi Long đang làm thủ tục xuất cảnh thì bị phát hiện, bắt giữ.

Nam An - Quốc Thắng